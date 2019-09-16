غاريث بيل ينقذ الريال من الخسارة وأتلتيكو مدريد في الصدارة بالعلامة الكاملة

غاريث بيل سجل هدفين ثم طرد (رويترز)

مدريد:

أنقذ الجناح الويلزي غاريث بيل فريقه ريال مدريد من الخسارة بإدراكه التعادل 2 – 2 في وقت متأخر ضد فياريال قبل أن يطرد في الدقائق الأخيرة من المباراة التي اختتم بها المرحلة الثالثة للدوري الإسباني وشهدت حصد أتلتيكو مدريد العلامة الكاملة وانفراده بالصدارة. ويملك أتلتيكو مدريد 9 نقاط متقدماً بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الخامس، و5 نقاط عن برشلونة الثامن بعد تعادل الأخير مع أوساسونا 2 – 2 في هذه المرحلة.

وهي المرة الثانية التي يفقد فيها ريال مدريد الذي استمر غياب النجم البلجيكي أدين هازارد عن صفوفه بداعي الإصابة، نقطتين بعد سقوطه في فخ التعادل على أرضه الأسبوع الماضي مع بلد الوليد 1 – 1. وأنهكت ست إصابات في الهجوم قوى ريال مدريد وتأخر في الدقيقة 11 عندما فقد القائد سيرجيو راموس الكرة في وسط ملعبه فانطلق فياريال في هجمة مرتدة ليهز جيرار مورينو الشباك من كرة ارتدت من الحارس.

لكن بيل أدرك التعادل من مدى قريب في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد تمريرة عرضية من داني كاربخال غير أن فياريال استعاد تقدمه في الدقيقة 74 عبر موي غوميز. وأخرج بيل الذي يملك بيل سجلاً ناجحاً في ضيافة فياريال إذ سجل هناك في 3 مناسبات، ريال مدريد من ورطته مرة أخرى بتسديدة قوية منخفضة قبل دقيقتين من النهاية لكنه بطريقة ما تسبب في طرده بحصوله على إنذارين بعد خطأين متتالين في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وانتقد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال فريقه بسبب البداية المتواضعة لكنه أبدى سعادته بطريقة التعامل مع التأخر في النتيجة، وقال زيدان: «بدأنا المباراة دون جدية ولم نظهر بشكل جيد في أول 15 دقيقة. من المهم دائما البداية القوية».

وأضاف: «لكن رد فعلنا كان رائعا وكنا نستحق تسجيل المزيد من الأهداف. كنا نداً لمنافس جيد ويجب أن نطور مستوانا الدفاعي لأننا ندرك ما نستطيع فعله في الجانب الهجومي».

وفي مباراة ثانية، أنقذ البديلان فيتولو والغاني توماس بارتي أتلتيكو مدريد من تلقي الخسارة الأولى هذا الموسم بتسجيلهما الهدفين الثاني والثالث لفريقهما الذي قلب تخلفه بهدفين نظيفين إلى فوز 3 – 2 ليتمسك بصدارة الدوري الإسباني.

وبهذا الفوز الصعب حقق أتلتيكو مدريد العلامة الكاملة بحصده تسع نقاط من أصل 9 ممكنة وهو الفريق الوحيد الذي نجح في ذلك.