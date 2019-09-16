قوى العدوان مستمرة في خرق اتفاق الحديدة و14 غارة جوية على حجة وصعدة

استمرت قوى العدوان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى إصابة طفلة، فيما شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 14 غارة على حجة وصعدة وعسير خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طفلة أصيبت بنيران المرتزقة في قرية الناصري بعزلة السويق مديرية التحيتا، واستهدفت قوى العدوان بالرشاشات المتوسطة وقذائف المدفعية مناطق متفرقة من منطقتي كيلو 16 في الدريهمي والجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على معسكر المحور بمدينة صعدة، فيما شنت طائرة من دون طيار غارتين على معسكر الجمهورية.

وفي محافظة حجة شن طيران العدوان ثلاث غارات على مطار عبس بمديرية عبس وست غارات على مديرية حرض.

وأشار المصدر إلى أن الطيران استهدف بغارة منطقة مجازة في عسير.