كاشفةً عن 12 مخالفة بتعارض المصالح..دائرة الوقاية تتسلم وتدقق وتوثق قرابة (4718) استمارة للمكلفين بكشف الذمة المالية في آب الماضي

أعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة عن نشاطاتها وفعالياتها خلال شهر آب الماضي، مؤكدةً تقصيها عن أموال (520) مكلفاً لمختلف الجهات الحكومية عبر (138) زيارةً إلى مصارف حكومية وسوق العراق للأوراق المالية ومسجل شركات التحويل المالي ودائرة التسجيل العقاري ومديرية شؤون الجنسية ووزارة الخارجية وهيأة دعاوي الملكية.

وقامت الدائرة بتحليل معلومات (60) من المكلفين؛ للبحث عن وجود حالات تضخمٍ في الأموال من عدمه عبر تدقيق (252) استمارةً، كاشفةً عن وجود (12) مخالفة في موضوع تضارب المصالح أثناء قيامها بالبحث والتقصي عن أموال (520) مكلفاً خلال الشهر ذاته، مشيرة إلى عدد استمارات كشف الذمة المالية المتسلمة والمُدقَّقة والمُوثَّقة خلال الشهر الماضي، إذ بلغت قرابة (4718) استمارةً.

فيما قامت شعبتا إعداد ومتابعة الأداء الوظيفي والسلوك الوظيفي بـ (24) زيارة إلى عددٍ من دوائر وزارات التربية والصناعة والمعادن والإعمار والإسكان والبلديات والشباب والرياضة وأمانة بغداد، فيما أجرت شعبة مكافحة الرشوة (11) زيارة خلال المدة ذاتها إلى تشكيلات وزارة النفط ومحافظة بغداد .

وأنجزت الدائرة متابعة خمسة تقارير صحفية من خلال تأليفها فرقاً استقصائية للمتابعة والتقصي عن المعلومات الواردة في تلك التقارير التي رصدها المركز الإعلامي للهيئة وأحالها إلى الدائرة، وذلك عبر قيامها بـ (11) زيارة لعددٍ من تشكيلات وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وأمانة بغداد وبلدية الكرادة والخطوط الجوية العراقية.