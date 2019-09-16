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لجنة نيابية تكشف عن ضغوط تركية على العراق بملف المياه

حمل رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام البشمري تركيا مسؤولية التنصل عن التزاماتها الخاصة مع العراق بملف المياه.

وقال في بيان انه تم الاتفاق مع فيصل آر اوغلو، مبعوث الرئيس التركي الخاص بالمياه مع العراق حول قيام وفد عراقي مختص بزيارة تركيا والتوقيع النهائي على اتفاقية المياه بين البلدين.

واضاف الشمري “تفاجأنا بعدم استقبال الوفد والغاء جميع الاتفاقات التي تم التحاور معها مع الجانب التركي وهذا امر مرفوض جملة وتفصيلا”.

واوضح ان “ملف المياه انساني وليس سياسي وهناك ضغطا سياسيا من الجانب التركي على الحكومة العراقية في هذا الملف بشكل خاص” .

وشدد الشمري على “رفض اللجنة هذا العمل السياسي ونحمل الجانب التركي المسؤولية الكامل لخرقه البنود المتفق عليها خلال زيارة الوفد الى بغداد قبل اقل من شهرين”.

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