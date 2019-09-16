منع وسائل اعلام من تغطية وقفة احتجاجية لأطباء في المثنى

٢٠١٩/٩/١٥

منعت قوة امنية و وحدة الاعلام في مستشفى الأطفال و التوليد في محافظة المثنى عدداً من الاعلاميين من تغطية وقفة احتجاجية لأطباء صباح اليوم الاحد.

مراسل قناة NRT عربية حسين الخزعلي قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، “انه و مجموعة من الاعلاميين بُلغوا مساء امس بتنظيم وقفة احتجاجية لأطباء لم يتسلموا رواتبهم منذ خمسة اشهر”، مضيفا ان الوقفة نُظمت صباح اليوم بمستشفى الأطفال و التوليد في المحافظة و قمنا نحن كادر NRT عربية و راديو المربد و قناة دجلة بالدخول و البدء بالتغطية و فوجئنا بعد قليل بقدوم قوة امنية من حماية المستشفى و مدير الوحدة الإعلامية فيها و منعنا من التغطية بحجة عدم استحصال الموافقات، و بعد نصف ساعة حضرت قناتي العراقية و الفرات و قاموا بالتغطية بشكل اعتيادي.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اذ تدين استمرار حوادث المنع و عرقلة المهام التي يتعرض لها الإعلاميين و وجود حالات استثناء لبعض الوسائل دون غيرها ، فإنها تطالب الأجهزة المعنية بإلغاء حالات التمييز بين هذه الوسائل و تسهيل مهام الاعلاميين في نقل الوقائع.