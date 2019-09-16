نيويورك تايمز بوكو حرام الوهابية تمتلك طائرات مسيرة، فكيف الحوثيون لايملكون ذلك؟

نعيم الهاشمي الخفاجي

بصفتنا كمراقبين للحركات الارهابية بالعالم فنحن نتابع كل مايكتب بالعالم عن الحركات الارهابية، قبل عدة ايام انا نشرت مقال مفصل عن الطائرات المسيرة والتي وجدت لاول مرة عام ١٩٤٦ انتجتها شركة امريكية، وتطورت واستخدمت الطائرات بدون طيار للرصد والتجسس واستعملت فيما بعد من قبل المخابرات الدولية وبالذات الامريكية في اغتيال قيادات ارهابية في السودان واليمن وباكستان وافغانستان …….الخ العالم شاهد بعد مؤامرة تسليم الموصل لداعش في مسرحية واضحة لاعادة فلول البعث وهابي للحكم بالعراق او لحكم جزء من الاراضي العراقية وكيف استخدم الارهابيين الطائرات المسيرة لقصف مواقع الجيش والحشد الشعبي العراقي، ولولا فتوى الجهاد التي قلبت الهزيمة الى نصر وتم تطهير حواضن الارهاب لحدث ما لايحمد عقباه بعد تسليم تقنيات الطيران المسير لداعش، اليوم الصحف السعودية نشرت تقرير مفصل مفصل للغة العربية عن نيويوك تايمز يتحدث ان بوكو حرام امتلكت الطائرات المسيرة واصبحت قوة عسكرية اقوى من الجيش النيجيري، وفي نفس الصحيفة السعودية يوجهون اكاذيب رخيصة في ان الطائرات المسيرة التي قصفت معامل نقل البترول السعودي في الاحساء انطلقت من ايران ومن جنوب العراق؟ اطلاق الاتهامات الغاية كسب سياسي، والغاية استهداف شيعة العراق، يفترض يكون رد حكومي وشعبي عراقي ضد هذه الاتهامات الرخيصة ومطالبة الادارة الامريكية الكف عن هذه السفالات الرخيصة وعلى ترمب اما يقبل بالعراق كشريك او ليتم قطع العلاقات مع امريكا، ان الصمت عن هذه الاكاذيب عامل منافي للقيم والاخلاق نحن لسنا طرف ضعيف ولا نحن عبيد لدى اراذل ورعاع اعراب نجد ناشري الارهاب والمتلطخة اياديهم بدماء مئات الاف الشهداء من ابناء المكون الشيعي العراقي، امريكا وبني سعود عندهم مشاكل مع ايران فليذهبوا ويحاربوا ايران، جبنهم من ايران لايعني يلقون قاذوراتهم علينا، وننقل نص تقرير صحيفة نيويورك تايمز ، التي تحدثت ان مجاهيل افريقيا من عصابات بوكو حرام الوهابية تصنع الطيران المسير، اليكم ترجمة ماكتبته صحيفة نيويوك تايمز

بعد مرور عقد من الحرب المهلكة مع متطرفي جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، صاروا الآن أفضل تسليحاً من أي وقت مضى، ويملكون الطائرات «الدرون» المسيّرة (من غير طيار) الأكثر تطوراً من الجيش النيجيري المنهك والمحبطة معنوياته.

وقف الصبي عبدول البالغ عشر سنوات من عمره على أول الطريق الترابي في قريته المحاصَرة بين حقول الذرة البيضاء، ورفع قميصه لتظهر ندبة غائرة طويلة في أسفل بطنه كانت نتيجة تفجير انتحاري نفذه مجرمو «بوكو حرام» في يونيو (حزيران) الماضي، وطارت شظاياه لتمزق بطن الصبي الصغير.

وتجمع نحو عشرة من الصبية الصغار حول عبدول رافعين قمصانهم وبكل منهم ندبته المميزة من الهجوم الدموي الجبان نفسه.

كان من المتوقَّع لدى الجميع أن تنقضي فصول حرب نيجيريا الطويلة ضد جماعة «بوكو حرام» المتطرفة. وقد أعيد انتخاب الرئيس محمد بخاري، الحاكم العسكري الأسبق للبلاد، في وقت سابق من العام الحالي، إثر تفاخره العلني بالتقدُّم الذي أحرزه على صعيد مكافحة تلك الجماعة الإرهابية المجرمة. وكان الرئيس النيجيري قد أعلن في غير مناسبة سابقة عن «الهزيمة التقنية» التي لحقت بعناصر الجماعة الإرهابية في حين أنه أقر لاحقاً بأن أعضاءها لا يزالون يشكلون مصدراً من مصادر الإزعاج في البلاد.

وبعد مرور عشر سنوات كاملة من الحرب المستمرة، لا يزال عناصر «بوكو حرام» المتطرفون يجوبون أرجاء الريف النيجيري يبثون الرعب والفرع والعنف هنا وهناك من دون رادع أو معاقبة. وامتلك عناصر الجماعة الإرهابية اليوم معدات متطورة تفوق ما بحوزة الجيش الوطني النيجيري، صاروا بها أفضل تسليحاً وعتاداً، لا سيما في أعقاب الغارات الناجحة التي شُنّت على الألوية العسكرية التابعة للجيش النيجيري، وفقاً لإفادات مختلف السياسيين المحليين والمحللين الأمنيين في البلاد.

يسيطر المتطرفون من أعضاء الجماعة الإرهابية على أربع من أصل عشر مناطق في ولاية برونو النيجيرية الشمالية على مقربة من بحيرة تشاد، وذلك وفقاً للمحللين الأمنيين وأحد المسؤولين الفيدراليين في البلاد. وهم يواصلون شنّ وتنفيذ الهجمات الإرهابية بصفة شبه يومية، بما في ذلك إطلاق مكثف للنيران خلال الأسبوع الماضي على موكب حاكم ولاية برونو. أما بالنسبة إلى السكان الذين يعيشون في القرى الخاضعة لسيطرة الجماعة الإرهابية، مثل قرية كوندوغا، فإن هزيمة جماعة «بوكو حرام» تبدو كالحلم بعيد المنال، إذ أسفر الهجوم الانتحاري الذي وقع يوم 17 يونيو (حزيران) الماضي، وأصاب عبدول ورفاقه الصغار بالندبات الغائرة في أجسامهم الضعيفة (حُجب اسم الطفل الصغير عن النشر حماية له ولأسرته من الانتقام)، عن مصرع 30 مواطناً، من بينهم ثمانية أطفال.

ووفقا لكثير من الروايات، يعاني الجيش النيجيري من إحباط شديد في حالته المعنوية، وبات يتخذ المواقع الدفاعية في التصدي لهجمات الجماعة الإرهابية. ورفع بعض الجنود شكواهم بأنهم لم يخرجوا في إجازات لزيارة أسرهم منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلى جانب أسلحتهم وعرباتهم التي أصاب بعضها العطب، وصارت في حالة يُرثى لها.

وفي أغسطس (آب) الحالي، نبه القائد النيجيري الجديد لعملية «السلام بالقوة» العسكرية على ضباطه بضرورة تقديم الماء والغذاء إلى قواتهم! وهو القائد الثامن الذي يتولى قيادة هذه العملية خلال السنوات العشر الماضية.

وأعلن الجيش النيجيري في الشهر نفسه عن سحب القوات المنتشرة في المواقع البعيدة مترامية الأطراف داخل المناطق الريفية وإعادة نشرها في معسكرات محصنة أطلق عليها مسمى «المعسكرات السوبر»، وتوجد هذه «المعسكرات السوبر» داخل بلدات الحاميات المسلحة التي جذب إليها الجيش النيجيري عشرات الآلاف من المدنيين خلال السنوات الأخيرة، إثر طردهم من قراهم على أيدي الجماعة الإرهابية أو أحرق جنود الجيش تلك القرى وأحاطوا بسكانها فيما قيل إنه عمليات الجيش لتأمين المناطق الريفية من الإرهابيين.

وتحيط الخنادق المطولة ببلدات الحاميات لإبطاء الهجمات الإرهابية عليها من جانب المتطرفين، غير أن تلك التكتيكات قد أتاحت الفرصة الكبيرة لعناصر جماعة «بوكو حرام» الإرهابية لبسط سيطرتها على المناطق الريفية الخالية من السكان. وكانت دبابة عسكرية مموهة تنطلق في شوارع المعسكر السوبر في «باما» مع دخان أزرق ينطلق من جانبها السفلي، وكان يبدو أن جنزير الدبابة على وشك الانفلات، وكان هناك كثير من الجنود يعتلون ظهر الدبابة من دون خوذات مع قمصان مفتوحة، وجندي برج المدفع الرشاش يعتمر تاجاً من أوراق الشجر، واندفعت الدبابة بكل سرعتها لتسحق شاحنة صغيرة معطلة ومهملة على جانب الطريق.

وقال الرائد آك كارما، الجالس خلف أحد المكاتب بالقرب من مقر قيادة معسكر «باما»، إنهم تمكنوا من إحباط هجوم من جماعة «بوكو حرام» على المعسكر قبل أيام قليلة، غير أنه قلل من شأن تهديدات الجماعة الإرهابية، وأضاف قائلاً: «تهاجمنا عناصر الجماعة مرة أو مرتين هنا أو هناك، ولكن ذلك لا يعني أنهم يستطيعون شن الهجمات الكبيرة علينا كما كان في السابق. إن معسكر باما هو كالقلعة المحصنة».

هذا، وقد أفادت التقارير الإخبارية بتعرض ذلك المعسكر لهجوم من الجماعة الإرهابية في اليوم التالي لتلك التصريحات.

ودمرت الحرب الدائرة مع جماعة بوكو حرام الإرهابية حياة السكان في المناطق الريفية بشمال شرقي نيجيريا، وهي من أفقر المناطق في عموم البلاد. وتسببت الحرب في فرار أكثر من مليوني مواطن من منازلهم وقراهم، فضلاً عن مصرع عشرات الآلاف وإصابة كثيرين آخرين، مع كثير من حالات الاختطاف وإجبار الشباب على الانضمام إلى صفوف الجماعة للقتال ضد الحكومة.

وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأسبوع الحالي، بأن هناك ما يقرب من 22 ألف مواطن نيجيري مفقودين خلال سنوات تلك الأزمة الراهنة.

وقبل بضع سنوات قليلة، كانت الأوضاع توحي بالمزيد من التفاؤل. ففي عام 2015، وفي أعقاب انتخاب الرئيس محمد بخاري للمرة الأولى، أحرز الجيش النيجيري تقدماً عسكرياً هائلاً في هزيمة «بوكو حرام»؛ إذ تمكن الجيش من طرد الإرهابيين من مدينة ميدوغوري عاصمة ولاية برونو الشمالية، وكذلك من المدن والبلدات الصغيرة التي سيطرت عليها عناصر الجماعة، وتعقّبتهم قوات الجيش حتى معاقلهم ومخابئهم داخل الغابات.

ومع استمرار الحرب عبر السنوات الأخيرة، تحول انتباه الحكومة النيجيرية إلى المشاكل الأمنية الأخرى من شاكلة حروب العصابات الإجرامية، والجماعات المتطرفة في ولاية زامفارا الشمالية الغربية، والمعارك الضارية حول حقوق ملكية الأراضي في أواسط البلاد، وجرائم القتل خارج نطاق القانون على أيدي قوات الشرطة، مع عمليات الاختطاف طلباً للفدى في مختلف أرجاء نيجيريا.

وقد أعلن الرئيس محمد بخاري عن خطط لنقل رعايا البلاد جواً من دولة جنوب أفريقيا حيث يتعرض المواطنون النيجيريون النازحون هناك إلى أعمال العنف الناجمة عن كراهية الأجانب.

وصرح القادة العسكريون، الذين يواجهون الشكايات المتزايدة باعتماد الأساليب القديمة وغير الفعالة، بأن المعسكرات السوبر تمثل الأسلوب الجديد والأكثر فعالية في التصدي للجماعات الإرهابية التي صارت أكثر مقدرة الآن على شن الهجمات المتطورة ضد الجيش الوطني في البلاد. ويُعدّ الفساد من عوامل إطالة الحرب الداخلية في نيجيريا بين الحكومة والإرهاب، وفقاً لما أفاد به بعض المسؤولين الحكوميين، ومحللي الشؤون الأمنية، فضلاً عن عمال الإغاثة. وفي شمال شرقي نيجيريا، وجهت الاتهامات منذ فترة ليست بالقصيرة ضد «جماعة بوكو حرام» لتربحها من الصيد الجائر على طول بحيرة تشاد وعرضها، التي تحظر جميع أنشطة الصيد فيها بأمر الحكومة، كما يفرضون الضرائب على السيارات والشاحنات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. والآن، باتت نفس الاتهامات تنال من الجيش الوطني لقيامه بنفس الممارسات ضد مواطني البلاد.

ورغم أن الحكومة النيجيرية تخصص ما يقارب 80 مليون دولار كل ثلاثة أشهر لصالح المجهود الحربي الوطني، فإن جنود الجيش يفتقرون إلى كثير من الذخيرة، والعتاد، والرعاية الطبية مما يثير تساؤلات المواطنين عن أوجه إنفاق تلك الأموال.

– «نيويورك تايمز»

اذا كانت كل التنظيمات الارهابية تمتلك طائرات مسيرة بكل مناطق النزاع بالعالم فكيف يتم اتهام ايران بدعم الشعب اليمني بالطيران المسير للتصدي للتحالف الذي يهاجم الشعب اليمني، انتشار الطيران المسير في اسيا وافريقيا يكشف حقيقة ان صناعة الطيران المسير صناعة بدائية وموادها وقطع الغيار متوفرة وسهلة فهل يعقل شعب اليمن العريق لايستطيع صناعة هذه الطائرات المسيرة بينما مجاهيل افريقيا مثل وهابية بكو حرام يستطيعون تصنيع الطائرات المسيرة، اتهام ايران بدعم الشعب اليمني وسيلة للضغط على ايران لاجبارها للتفاوض مع الامريكان، واتهام شيعة العراق في اطلاق طائرات مسيرة ضد السعودية سفالة ونتانة تصدر من باع شرفه.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.