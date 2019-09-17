ابرز القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء لهذا اليوم

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية، فيما اتخذ مجموعة من القرارات ابرزها الموافقة على اجراء امتحانات الدور الثالث للصفوف المنتهية والالتزام بتوقيتات القبول المركزي المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن قرارات اخرى.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء، أن المجلس “بحث عددا من المستجدات ومن بينها موضوع استقالة وزير الصحة الدكتور علاء عبدالصاحب العلوان من جميع جوانبها وماورد برسالة الاستقالة والأسباب التي دعته لتقديمها، وأعرب مجلس الوزراء عن تضامنه مع السيد وزير الصحة وتأييده لموقف السيد رئيس مجلس الوزراء في رسالته الجوابية بعدم قبول الاستقالة ومنح السيد وزير الصحة إجازة ، مؤكدين ضرورة توفير البيئة السليمة لعودته ولنجاح عمل جميع الوزراء ، وحرصهم على التعاون مع السلطة التشريعية وتعزيز السعي المشترك لتحقيق مصلحة الدولة والشعب وفق القانون والأصول”.

وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية :

اولا -الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2018 لتصبح بالشكل الآتي :- استيفاء المبالغ كافة المترتبة بذمة المشمولين بالوصف المذكور في الفقرة (1)التي تم حذفها بعد اصدار كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 37161 والمؤرخ بـ 1 /12/2015 وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل.

ثانيا – اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن تفعيل الفقرة (رابعا)من احكام المادة (11) في الفصل الثالث من قانون الشركات العامة (22) لسنة 1997 المعدل لتكون حصة الخزينة العامة (45%) فقط وحصة الشريك الحكومي (55%) من صافي الربح ولفصول السنة كافة ليتم توزيعها على النسب المحددة في المادة المذكورة انفا.

ثالثا- اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بحسب الاتي :-

1- تمديد نافذية العمل في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (4) لسنة 2019 لمدة (ستة اشهر اخرى) للحاجة

الضرورية لتسمية الآبار ولاستخدامات شركة نفط البصرة حصرا ويتم تحديدالكميات المطلوبة من الشركة آنفا

2- التأكيد على الشركة العامة للاسمنت العراقية على حصولها على شهادة (API)

رابعا- بناء على ماعرضته وزارة المالية بخصوص مستحقات العمالة المصرية ولغرض المضي بمسيرة العلاقات المميزة بين البلدين قرر مجلس الوزراء :-

1- الموافقة على معاملة مستحقات العمالة المصرفية (الامانات) المشار اليها بكتاب وزارة المالية على وفق مذكرة التفاهم من قبل المصارف المعنية.

2- الاتفاق مع الجانب المصري لاعادة الرخصة (اجازة العمل) لفرع مصرف الرافدين في القاهرة المجمدة منذ عام 2005 من قبل البنك المركزي المصري واعادة انشطة الفرع كافة .

خامسا- بناء على ماعرضه السيد وزير التربية وكالة بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء قرر مجلس الوزراء الآتي :-

1- تخويل وزير التربية وكالة صلاحية اجراء امتحانات للدور الثالث للصفوف المنتهية لمرحتلي الدراسة المتوسطة والاعدادية وللراسبين بما لايزيد عن ثلاثة دروس.

2- تخويل وزير التربية وكالة صلاحية استيفاء اجور الخدمات الامتحانية من الطلاب الراغبين باداء الامتحانات على ان تتحول المبالغ المستوفية الى وزارة التربية بشكل مباشر .

3- الالتزام بتوقيتات القبول المركزي المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دون انتظار نتائج الدور الثالث .

سادسا- الموافقة على مشروع قانون مجلس الاعمار واحالته الى مجلس النواب استناداً الى احكام المادتين (61/البند اولا ،و80/ البند ثانياً) من الدستور ، مع الاخذ بعين الاهتمام الملاحظات التي اشار اليها الامين العام لمجلس الوزراء.