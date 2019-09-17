ارتفاع معدل التضخم الشهري في العراق

اعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، عن ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة (0.3%) وانخفاض معدل التضخم السنوي بنسبة (0.3%) لشهر آب 2019.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان ان الرقم القياسي العام لشهر آب في العراق (104.5%) حيث ارتفع بنسبة (0.3%) بالمقارنه مع شهر تموز، عازياً ذلك الى ارتفاع قسمي الاغذية والمشروبات غير الكحولية والمطاعم والفنادق بنسبة (0.6%) وقسمي الملابس والاحذية والصحة بنسبة (0.2%) وقسمي السكن والتعليم بنسبة (0.1%) وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (1.8%).

واضاف الهنداوي ان معدل مؤشر التضخم الأساس ارتفع بمعدل (0.1%) عن الشهر السابق وأنخفض بمعدل (0.2%) مقارنة مع شهر آب 2018 ، فيما انخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر آب 2019 الى (0.3%) مقارنة مع شهر آب 2018 اذ بلغ الرقم القياسي حينها (104.8%) .