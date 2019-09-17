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اقليم كوردستان يحيل آلاف المشاريع للقطاع الخاص ويعلن استثمارات بـ50 مليار دولار

دعا رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كوردستان دارا جليل خياط يوم الاثنين الشركات الروسية الى الاستثمار في الاقليم، فيما افصح عن احالة آلاف المشاريع الى الاستثمار والقطاع الخاص، اعلن عن استثمار 50 مليار دولار في الاقليم خلال الاعوام الماضية.

وقال خياط في كلمة له خلال منتدى الفرص والاستثمار في اقليم كوردستان الذي عُقد في العاصمة الروسية موسكو، ان الفرص متاحة امام المستثمرين في اقليم كوردستان وفي شتى القطاعات والمجالات.

واضاف ان حكومة اقليم كوردستان تولي اهتماما بالغا بالتجارة والاقتصاد وخاصة في القطاع الخاص، مشيرا الى احالة آلاف المشاريع الى هذا القطاع في الاقليم قائلا ان “المبادرة اصبحت بيد هذا القطاع”.

وتابع خياط ان اقليم كوردستان لديه قانون للاستثمار لا يميز بين المستثمر المحلي من الاجنبي، والتعامل مع الجميع يكون بشكل حر لكي تتمكن الجهات المستثمرة من تنفيذ وانجاز مشاريعها.

واردف بالقول ان ابواب اقليم كوردستان مشرعة امام المستثمرين الروس، ويستطيعون القدوم في اي وقت فهم مرحب بهم، والاتحاد سيقدم لهم التسهيلات اللازمة.

واشار خياط الى انه تم استثمار 50 مليار دولار في اقليم كوردستان في الاعوام السابقة وهذا مبلغ كبير نسبة بحجم السكان الذي لا يتجاوز عددهم 6 ملايين نسمة.

وعلى هامش المنتدى تم توقيع مذكرة بين اقليم كوردستان وروسيا بما يعزز الجانب التجاري والاستثماري بين الجانبين.

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