اقليم كوردستان يشارك في ملتقى دولي للسياحة الدينية

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

اختتمت اليوم الاثنين السادس عشر من سبتمبر 2019 الجاري في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات الملتقى الدولي الواحد والعشرون لخدمات البرامج السياحية والفنادق والمعتمرين

ونظم الملتقى باشراف أعضاء اللجنة العليا للحج في المملكة العربية السعودية وحضور اكثر من 70 عارض من الوكلاء السعوديين العاملين في اطار السياحة الدينية والذي يهدف الى تعزيز روح التعاون والتواصل وتبادل الخبرات في السياحة الدينية بين السعودية والدول العربية .

شارك في مراسيم افتتاح الملتقى الدولي الذي استمرة لمدة يومين وفد من اقليم كوردستان العراق ضم شركات للحج والعمرة وهم ( السيد فريدون سعيد رئيس شركة خومانة في السليمانية وسيف الدين محمد سلام مدير شركة شعاع وكيفي كمال اسماعيل مدير شركة سيزاب الكعبة و محيي الدين اسماعيل حسين مدير شركة احرام و سيد ابراهيم محمد نوري مدير شركة نيردراو وصديق احمد عبد الله مدير شركة كياني برايتي وعبد الله يوسف امين مدير شركة التلاوة و ابو بكر احمد عبد الله مدير شركة ابو بكر برايتي ومخلص ياسين مدير شركة النجدين والحاج احمد عبد الله محمد امين النقشبندي ومن بغداد شارك السيد حسن العيساوي مدير شركة الاثر وهيثم خليل السعيد مدير شركة احباب السعيد ومحمود ابو نوفل مدير شركة الرافدين للنقل الدولي ) .

وفي مستهل الفعاليات افتتح السفير أسامة النقلى سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة الملتقى الدولى لخدمات البرامج السياحية والفنادق وخدمات المعتمرين وذلك بحضور ناصر تركي، وأشرف شيحة وهشام أمين أعضاء اللجنة العليا للحج ، بالإضافة إلى إبراهيم الحبشى رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للملتقى.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بالمنتجات الجديدة فى العمرة والخدمات التى تقدمها الشركات والفنادق السعودية للمعتمرين ,يأتى ذلك فى إطار رؤية المملكة العربية السعودية لتسهيل قدوم المسلمين من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة.

وأعلنت المملكة عن استعدادها لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات فى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

كما أعلنت عن استهدافها من خلال تحقيق رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر فى عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التى تقدمها المملكة لضيوف الرحمن.

وقال ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة في المملكة العربية السعودية إن الملتقي يهدف الى الترويج للسياحة الدينية في مصر والدول العربية كذلك استقطاب السياح من السعودية وزوارها لافتا إلى أهمية السوق في خدمة الأسواق المجاورة له.

وأضاف أن هذا الملتقي يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، وفي إطار حرص المملكة علي تسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية وتطوير منظومة الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وعلى هامش فعاليات الملتقى الدولي الواحد والعشرون لخدمات البرامج السياحية والفنادق والمعتمرين اجرى مدراء الشركات في اقليم كوردستان وبغداد العديد من اللقاءات المباشرة مع رؤوساء ومدراء الشركات السعودية بغية الوصول الى افضل السبل والامكانيات والسعي لتقديم تجربة سفر شاملة تلائم جميع احتياجات الحجاج والمعتمرين خلال السفر من البداية حتى النهاية لضمان تحقيق تجربة سفر مثالية .