الالتزام ببناء الدولة والابتعاد عن احتكار السلطةالمنبر العراقي يؤكد على

جدد المنبر العراقي تأكيده على ضرورة إصلاح النظام السياسي وبناء مؤسسات الدولة حسب معايير الكفاءة والنزاهة باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق بناء الدولة التي تتساوى فيها الحقوق مع الواجبات، وتنمو فيها الكفاءات، في اطار دولة المؤسسات.

وقال السيد ضياء المعيني عضو امانة السر في المنبر ان المنبر العراقي يعبر عن أسفه من ان مضي أكثر من ستة عشر عاما على عمر العملية السياسية لم يكن كافيا لساسة العراق -او بعضهم- من مواصلة السعي الى بناء السلطة وليس بناء الدولة.

واضاف المعيني ان بناء الدولة القوية العادلة لن يتم الا من خلال قانون انتخابي عادل ومفوضية مستقلةٍ بحق، قادرة على حماية العملية الانتخابية واصوات الناخبين بعدالةٍ وانصاف.

كما لفت المعيني الى ان الاوضاع الحساسة التي تعيشها المنطقة والظروف التي يمر بها بلدنا الحبيب لا تقبل مزيدا من صراع المكاسب والمغانم على حساب مصلحة الوطن العليا، موضحاً ان الجميع اليوم امام الفرصة الاخيرة لانقاذ ما يمكن انقاذه واعادة بناء الوطن على اسس العدالة والمساواة.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

17 ايلول 2019