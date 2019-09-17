التحالف الدولي يبحث تنفيذ مشاريع تحمي مطالب البيشمركة

عقدت وزارة البيشمركة، الاثنين، باشراف وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش اسماعيل، اجتماعاً مع الممثلين والمستشارين العسكريين لدول التحالف الدولي ضد داعش.

وجرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على اوضاع المنطقة وتحركات عناصر داعش الاخيرة.

ووصف المشاركون تنسيق البيشمركة والتحالف والقوات العراقية لمواجهة هذه المخاطر بـ”المهم والضروري”.

وفي جانب اخر من الاجتماع جرى التباحث حول الية تنفيذ عدد من المشاريع المقترحة والتي يكون فيها مطالب البيشمركة محمية، فضلا عن توضيح الخطوات والمحاولات المقبلة في برنامج عمل الوزارة للسنوات الاربع المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة خطوات وزارة البيشمركة لتنفيذ الاصلاح وتنظيم شؤون وزارة البيشمركة، حيث قال وزير البيشمركة في هذا الشان “واجب الجميع صعب وان ما بدأنا به مشروع حضاري واستراتيجي، لذلك سنستمر في هذه القافلة ونحتاج الى تعاون الجميع”.