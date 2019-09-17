المقاتلات التركية تقصف شمال دهوك

شنت المقاتلات الحربية التركية يوم الاثنين ضربات جوية استهدفت بها قرية تقع شمال محافظة دهوك في اقليم كوردستان.

واستهدفت الطائرات التابعة لسلاح الجو التركي قرية “گرگاشيان” ضمن الحدود الادارية لقضاء العمادية (70 كم شمال دهوك).

هذا ولم تشر المعلومات الواردة من هناك حتى وقت كتابة الخبر الى الاضرار التي خلفها القصف.

وتشن الطائرات التركية الحربية قصفا شبه مستمر على مناطق داخل اقليم كوردستان بحجة استهداف عناصر حزب العمال الكوردستاني.

يشار الى ان السلطات في الاقليم قد اعلنت في مناسبات عدة عن هجرة السكان لمئات القرى الحدودية مع تركيا وايران بسبب استهدافها الذي نجم عنه المئات من القتلى والجرحى اضافة الى الاضرار المادية.

وفي بيان لاحق اعلنت السلطات التركية اليوم عن “تحييد” ثلاثة عناصر من حزب العمال الكوردستاني في القصف الذي استهدف القرية المذكورة.