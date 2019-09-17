المكتب الاعلامي للنائبة عالية نصيف يشيد بإجراءات القضاء بعد اصدار مذكرة قبض بحق احد اعضاء المفرزة التي دبرت تهمة كيدية لإبن شقيقها

أشاد المكتب الاعلامي للنائبة عالية نصيف بعدالة القضاء العراقي بعد اصدار مذكرة قبض على العقيد فراس أحد اعضاء المفرزة التي دبرت التهمة الكيدية التي استهدفت ابن شقيق النائبة عالية نصيف .

وذكر المكتب الاعلامي في بيان اليوم :” ان ثقتنا بعدالة الاجهزة القضائية لن تخيب، فقد صدرت مذكرة القاء القبض على العقيد فراس وهو ثاني شخصية في المفرزة التي دبرت التهمة الكيدية لمحمد جعفر ابن شقيق النائبة عالية نصيف وقامت باحتجازه وتعذيبه، اما بخصوص المدعو حسين التميمي فهناك دعوى مقامة ضده من جهاز الامن الوطني بتهمة التعذيب مرفقة بتقرير الطبيب الشرعي “.

وأضاف المكتب في بيانه :” ان الظلم لايدوم والحق لابد ان يظهر عاجلا أم آجلا، طالما هناك رجال لايخافون في الحق لومة لائم ولايرضخون للضغوط، وستظهر للشعب العراقي المسرحيات السمجة للايقاع بالضحايا وسرقة اموالهم، وسنعلن ما تمت سرقته في كل عملية موجهة من هذه الفئة المريضة الضالة “.