امين عام الـ”ناتو” يجري زيارة “عسكرية” الى بغداد

وصل ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الاثنين العاصمة بغداد، لإجراء محادثات مع الحكومة العراقية وقيادة المهمة التدريبية الجديدة التابعة للحلف في البلاد.

وذكر الموقع الرسمي لحلف شمال الأطلسي، أن الجنرال تود ولترز قائد قوات الناتو في أوروبا، يرافق ستولتنبرغ خلال زيارته إلى العراق.

وبدأ أمين عام الناتو جولته بزيارة مدرسة الاتصالات العسكرية بمنطقة “التاجي”؛ وهي واحدة من المؤسسات التعليمية التي يدعهما الحلف، والتي تقوم بتدريب موظفي وزارة الداخلية على مكافحة الإرهاب.

كما قام ستولتنبرغ بزيارة كتيبة الطيران التكتيكية؛ التي تضم مروحيات هليكوبتر كندية من طراز (سي اتش – 146 جريفون)، والتي تقدم بدورها الدعم الأساسي لجهود الناتو التدريبية والاستشارية في العراق.

ومن المقرر أن يلتقي ستولتنبرج كلا من الميجور جنرال داني فورتين، الذي يقود بعثة مستشاري ومدربي الناتو في العراق، والجنرال روبرت وايت قائد عملية “العزم الصلب”، فضلا عن لقاء عدد من المسئولين العراقيين رفيعي المستوى وممثلين عن المجتمع الدولي.

جدير بالذكر أنه في أعقاب القرار، الذي اتخذه قادة حلف الناتو خلال انعقاد قمة الحلف في العام الماضي، أُرسل مئات المدربين وفرق الدعم من جانب الحلفاء وشركائهم إلى العراق، من أجل تقديم الدعم والمشورة، كما يقوم الناتو بتقديم الدعم لعدد من المدارس والأكاديميات العسكرية في العراق؛ بما في ذلك جامعة الدفاع العراقية للدراسات العسكرية، حيث ترمي هذه الجهود إلى زيادة فعالية القوات والمؤسسات العراقية وكبح جماح الإرهاب الدولي الذي يهدد حلفاء الحلف.