انطلاق مزاد بيع لوحات تسجيل السيارات المميزة في حلبجة

انطلق صباح يوم الاثنين مزادا علنيا في محافظة حلبجة لبيع لوحات تسجيل السيارات من رقم 1 – 9.

وافتتح محافظ حلبجة آزاد توفيق المزاد بكلمة القاها اذ قال، ان العائدات المالية التي سيتم جنيها من بيع تلك الارقام ستستثمر في مجال اعمار وتأهيل البنى التحتية في المحافظة اضافة الى مساعدة ذوي “الشهداء” والمحتاجين.

ودعا المحافظ اصحاب رؤوس الاموال والشركات والمتمكنين ماديا في اقليم كوردستان والعراق الى المشاركة بهذا المزاد بما يسهم في تحسين واقع المحافظة الخدمي والاقتصادي.

وعبر توفيق عن شكره لحكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على اتاحتهما هذه الفرصة وافتتاح هذا المزاد لبيع لوحات تسجيل العجلات ذات الارقام “المميزة” دعما لحلبجة.

وقدّر القائمون على المزاد في حلبجة لوحة التسجيل التي تحمل رقم (1) بمليار دينار عراقي واللوحات من 2 – 9 سعر الواحدة منها 600 مليون دينار، وان يدفع الراغبون بالاشتراك بالمزاد ما نسبته 20% كعربون للأسعار المقدرة.

وطالبت مديرية المرور العامة في محافظة حلبجة في شهر تموز الماضي وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان بعدم منح اللوحة رقم 1988 لأي عجلة يتم تسجيلها.

وكان النظام السابق للعراق قد قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيمياوي في عام 1988 ليقتل على اثره قرابة 6000 شخص غالبيتهم من النساء والاطفال والشيوخ.