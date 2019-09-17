باول اجتماع لقيادتها الجديدة.. التغيير تعلن موقفا من حكومة بارزاني

في الاجتماع الاول لهيئتها القيادية الجديدة، بعد الانتخابات الداخلية التي اجرتها امس، اكدت حركة التغيير، اليوم الاثنين، على انها تدعم بشكل “كامل” التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان.

وجاء في بيان للحركة بشأن علاقاتها مع الاطراف الاخرى انه فيما يخص علاقاتها مع الاطراف السياسية اكد الاجتماع على تقوية العلاقات السياسية مع الحزبين المشاركين معها في حكومة الاقليم، مبينة ان ذلك سيكون عاملا ايجابيا للتعاون والتقدم في اداء الحكومة لمهامها وتنفيذ اجندة الاصلاح الحكومي، حسب تعبير البيان.

وبشأن مشاركة التغيير في الحكومة جاء في البيان ان الهيئة القيادية الجديدة تساند بكل ما اوتيت من قوة ممثلي الحركة في الحكومة والسلطات المحلية من اجل خدمة المواطنين وتنفيذ برنامج الحركة في الحكومة، مضيفا انها ستكون مراقبا دقيقا لاعمالها.

واضاف البيان ان الحركة تدعم وتساند بشكل تام التشكيلة الحكومية التاسعة من اجل انجاح برنامجها الاصلاحي بشكل يكون عاملا مساعدا لتحسين الخدمات وتحسين معيشة وحياة المواطنين وتقوية القطاع الاقتصادي والبني التحتية للمجتمع وعملية الاصلاح ومحاربة الفساد، حسب تعبير البيان.