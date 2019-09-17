بحضور مخرج الفيلم (تورج اصلاني) والممثل الرئيسي بيام احمدي نياحضورا بارزا لفيلم «حمال الذهب» في مهرجان دهوك السينمائي الدولي الـسابع

لاقى الفيلم الايراني «حمال الذهب» للمخرج «تورج اصلاني الذي يشارك في القسم التنافسي «سينما العالم» بمهرجان دهوك السينمائي الدولي بنسخته السابعة حضورا بارزا في هذا الحدث السينمائي الكبير.

«حمال الذهب» Gold Runner للمخرج «تورج اصلاني»، سيناريو «تورج اصلاني» و«هادي نادي وإنتاج «منصور سهراب بور»، نافس نخبة من الأفلام في أحدث مشاركة دولية له في قسم المسابقة الدولية (سينما العالم) World Cinema بمهرجان «دهوك» Duhok السينمائي بإقليم كردستان العراق، وعُرض في الأوقات التالية: الساعة 7 مساءا يوم الاربعاء (11 سبتمبر 2019) وفي تمام الساعة الـ3 يوم الخميس (12 سبتمبر). ولاقى الفيلم استقبالا حارا من قبل الحاضرين في هذا الحدث السينمائي، بشكل اكتظت به كراسي دور السينما التي عرض فيها الفيلم (دور سينما سينماكس 2).

انعقاد جلسة اسئلة وأجوبة حول «حمال الذهب»

بعد انتهاء عرض فيلم «حمال الذهب»، شكّلت جلسة حوار للأسئلة والأجوبة المطروحة حول الفيلم في قاعة «سينماكس2» في مدينة دهوك، وأجاب كل من مخرج الفيلم (تورج اصلاني) والممثل الأول (بيام احمدي نيا) على اسئلة الحضور.

الاخراج حوار وتباحث

تحدث مخرج الفيلم عن أسلوبه في مستهل الجلسة قائلا: هذا هو فيلمي الروائي الثاني كمخرج. لا شك أن هناك اختلافات بين عمل مدير التصوير والمخرج. مدير التصوير هو عملي الأول والمخرج في نظري حوار وتباحث ولديّ ما أقوله كمخرج في عملي.

تسليط الضوء على حياة العمال في الفيلم

أجاب اصلاني على سؤال بشأن تركيزه على الطبقة الفقيرة في المجتمع في الفيلم، قائلا: سلطّ الضوء في هذا الفيلم على حياة العمال، وفي هذا العمل، أردت التركيز على حياتهم وصراعاتهم لأنهم يواجهون حياة صعبة للغاية، لذلك أردت التركيز على حياة العمال في حمال الذهب. أردت أن يشتم المشاهدين رائحة القذارة في الفيلم أثناء عرضه ويستنشقها الجمهور.

على التقنية أن تخدم العين

وتابع هذا المخرج إجابته على أحد المشاهدين بشأن طريقة تصوير الفيلم، قائلا: كل ماتشاهده العين يجب أن تكون التقنيات في خدمته.

مع كل الذكاء والتقدم الذي توصلنا اليه.. لا يمكن التنبؤ بالمستقبل

وأجاب اصلاني على سؤال بشأن قصة فيلم حمال الذهب، قائلا: عندما تعيش في بلد مثل إيران، لا يمكنك التنبؤ بأي شيء؛ مهما كنت ذكيًا بشأن الأحداث الاجتماعية، خاصة من الناحية الاقتصادية، يصبح الأشخاص في إيران من أصحاب المليارات بين عشية وضحاها ومن ثم يسقطون بين ليلة وضحاها أيضاً، هذا هو واقع هذه الأيام في إيران. مع كل الذكاء والاستخبارات التي لدينا، لا يمكن التنبؤ بالغد في إيران.

لتصوير كل مشهد كنا نتمرّن يوم كامل

بدوره عرّج ممثل الفيلم الأول (بيام احمدي نيا) على دوره في هذا الفيلم وطريقة تحضير المشهد برفقة الممثلين الاخرين، قائلا: كنا نستهلك يوم كامل لنحضّر لكل مشهد، وحصلنا على هذه الخطة في نهاية ذلك اليوم. لهذا السبب كنا يدا واحدا مع بعضنا البعض خلال مرحلة العمل.

أول حضور لحمال الذهب في مهرجان «بوسان» السينمائي

ونافس فيلم «حمّال الذهب» الذي يشرف على توزيعه عالمياً شركة «آرت هود» Arthood، في أول عرض دولي له ممثلاً السينما الإيرانية على جوائز القسم التنافسي الرئيسي (التيارات الجديدة) New Currents ضمن فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان «بوسان» Busan الدولي للأفلام المنعقد في كوريا الجنوبية، وحصد أهم جائزة من هذا المهرجان الكوري عن أفضل فيلم.

انطلاق مهرجان دهوك بإحياء ذكرى المخرج «يلماز كوناي»

وبدأت فعاليات مهرجان دهوك السينمائي الدولي بإحياء ذكرى المخرج البارز «يلماز كوناي» Yılmaz Güney المخرج والممثل والمؤلف الكردي الأشهر إطلاقا في كردستان العراق، حصل على 17 جائزة سينمائية كان أبرزها السعفة الذهبية من مهرجان كان للأفلام السينمائية عن فيلمه الأشهر الطريق عام 1982.

والمهرجان الذي يهتمّ بتشييد جسور متينة بين مخرجي الشرق والعالم ويعمل على خلق أجواء ثقافية واسعة بين شعوب المنطقة والعالم، انطلق بهدف عرض عشرات الأفلام السينمائية الطويلة والقصيرة والوثائقية في مختلف الأقسام التنافسية منها وغير التنافسية، من ضمن أقسام (سينما العالم)، القسم التنافسي (السينما الكردية)، قسم (لمحة على سينما العالم)، قسم (بانوراما السينما الكردية)، قسم (العروض الخاصة) و… من أيام 9 حتى 16 سبتمبر 2019 في قاعة «الكونغرس» لجماعة دهوك وفي ثلاثة قاعات سينمائية أخرى في مركز «مازي مول» في مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق.

للإطلاع أكثر: http://www.duhokiff.com/index.php/wc-feature-films/wc-competition/item/1445-gold-runner

إدارة العلاقات العامة لفيلم «حمال الذهب».