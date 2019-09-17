بغداد ترسل مستحقات فلاحي اقليم كوردستان كاملة

اعلنت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة اقليم كوردستان يوم الاثنين ان الحكومة الاتحادية سترسل مستحقات فلاحي الاقليم عن محصول عن الحنطة كاملة نهاية العام الحالي.

وكانت بغداد قد ارسلت مؤخرا مبلغا قدره 51 مليار دينار الى الاقليم كدفعة لمستحقات الفلاحين.

وقال المتحدث باسم الوزارة فتحي محمد في تصريح صحفي ان وزارة التجارة العراقية ارسلت مبلغا اخر قدره 51 مليار دينار الى فلاحي الاقليم، مردفا بالقول انه تم توزيع 17 مليارا لكل محافظة مع البدء بالتوزيع.

واضاف ان من ما مجموعه 181 مليار دينار المستحقات المالية عن محصول القمح في اقليم كوردستان لم يتبق سوى 25 مليار دينار لدى بغداد، مشيرا الى انه الى نهاية العام سيتم ارسال المبلغ كاملة.