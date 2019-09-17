خبر سار لريال مدريد.. ضربة موجعة لباريس سان جرمان

أكد نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الاثنين، أن مهاجميه المصابين كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني، لن يكونا جاهزين لمواجهة ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وجاء في بيان للنادي “كيليان مبابي وإدينسون كافاني.. تقدم ملحوظ، سيعاودان التمارين مع الفريق نهاية الأسبوع”.

وكان ثنائي الهجوم قد أصيب في المباراة ضد تولوز، ضمن منافسات الدوري المحلي في 25 أغسطس الماضي.

ويستضيف سان جرمان، على ملعب بارك دي برانس، ريال مدريد المتوج باللقب في أربع مناسبات، خلال السنوات الخمس الأخيرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى، في مواجهة تطغى عليها الغيابات في الطرفين.

وسيغيب البرازيلي نيمار العائد إلى صفوف بطل فرنسا بعد غياب أشهر، بداعي الإيقاف، فيما يغيب مواطنه مارسيلو والكرواتي لوكا مودريتش والمهاجم ماركو أسنسيو ولاعب خط الوسط إيسكو والشاب ابراهيم دياز عن صفوف النادي الملكي.

وسيعتمد نادي العاصمة الفرنسية في خط المقدمة على الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي انتقل في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية من إنتر الايطالي، والكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ. انتهى