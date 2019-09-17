دعم السعودية لقبرص نكاية في اردوغان وتركيا،

نعيم الهاشمي الخفاجي

تابعت ردود الافعال حول زيارة وزير خارجية السعودية الى قبرص، سبب الزيارة خلافات مابين تركيا وقبرص، فالعقلية السعودية طبقت قاعدة عدو الذي يختلف معك بالرأي وان كان من اهل السنة والجماعة فلابأس ان تقف مع عدوه وان كان ليس مسلم،

زيارة وزير خارجية السعودية لقبرص ليست مخير وانما هؤلاء عبر تاريخهم جزء من تاريخ حروب امريكا الباردة والساخنة، الغاية الضغط على اردوغان وابتزازه كتب احد مستكتبي هذه الدولة الخليجية المقال التالي

السعودية وقبرص

الأحد – 16 محرم 1441 هـ – 15 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [14901]

عبدالله بن بجاد العتيبي

عبدالله بن بجاد العتيبي

كاتب سعودي مهتم بالشّؤون السّياسيّة والثّقافيّة، وباحث في الحركات والتّيارات الإسلاميّة،هههههههههه الاخ باحث للدفاع عن الحركات الوهابية التكفيرية الظلامية من خلال التدليس يقول

يقول

زار وزير الخارجية السع دولة قبرص، والتقى رئيسها ووزير خارجيتها، وتحدث عن توجهٍ لتطوير هذه العلاقات. ودولة قبرص دولة مستقلة ذات سيادة، وهي دولة عضوٌ في الاتحاد الأوروبي واقتصادها ناجح، وتعقد الآمال أن يرتفع اقتصادها مستقبلاً بسبب النفط المكتشف حديثاً في البحر الأبيض المتوسط.

هذه الزيارة هي جزء من رؤية السع الجديدة في بناء علاقات ناجحة وفعالة مع كل دول المنطقة والعالم، مبنية على المصالح المشتركة، ورؤية ولي العهد السع لجعل الشرق الأوسط «أوروبا الجديدة»، هههههههههههههه عمي يا اوروبا بالشرق الاوسط وانتم تنشرون الوهابية والتطرف وشاركتم بتدمير دول مهمة لاسباب مذهبية، سبب تخلف الشرق الاوسط والبلدان العربية بسببكم،

ويقول هذا السفيه

ولدى السع… علاقات إيجابية مع غالبية دول المنطقة والعالم، ولكنها ترفض المشاريع المعادية في المنطقة، سواء المشروع الإيراني الطائفي أم المشروع التركي الأصولي الإخواني، هههههههههههههههه الارهاب بشهادة الشعب الامريكي وبشهادة المستر ترمب صاحب شركة حلب الابقار الخليجية السمينة قال الارهاب وهابي سعودي انتم تدعمون الإرهاب والجماعات الإرهابية، لنشر الفوضى في كثير من الدول العربية والاسلامية لتنفيذ المخططات لتدمير دول وشعوب ارهابكم ايضا استفادت منه امريكا واسرائيل لكن هذا لايعفيكم من الحلب الاكبر الذي ينتظركم بدفع تعويضات جريمتكم في احداث ١١ سبتمبر الارهابية.

يقول هذا السفيه قال الحقيقة

حديث التاريخ واضح بأن السع تتصدى – وبكل حزم – لمن يعاديها، ويتآمر ضدها، ويسعى لزعزعة استقرارها. لقد حاول الناصريون مهاجمتها فهزموا، وحارب البعثيون لإسقاطها فهزموا، وسقطت الناصرية، ولحقها بعث العراق، والتاريخ ماضٍ في مساره، إن في التعامل مع قطر أو إيران أو تركيا.

نعم انتم تتآمرون بالسر وعندما تظهرون بالعلن هذا دليل ان الذي تختلفون معه مابيه حظ وخاصة الشيعة الذين يتبنون قضايا العرب المركزية فلسطين بشكل خاص، سر قوتكم انتم تنازلتم عن فلسطين لصالح الصهاينة وسبب ضعف ايران والشيعة بسبب دعم الشعب الفلسطيني،

يقول

كما أن السعودية تتمتع بعلاقاتٍ طيبة مستمرة مع الأكراد في كل من العراق وسوريا، ولا تتدخل في أكراد تركيا ومعاناتهم، لأنها ملتزمة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بحسب ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما لا تفعله الدول الأخرى ذات المشاريع الكبرى في المنطقة.

هههههه لاتعليق

يقول

إضافة لهذا، فالسعودي وكعادتها مع بقية الدول، تتمتع بعلاقات جيدة مستمرة مع دولة أذربيجان ودولة جورجيا، والسائح السع.. أصبح شغوفاً بالبحث عن دول آمنة للسياحة، دول لا يُسرق فيها ولا يقتل، ولا تسرق استثماراته، ولا تهان كرامته في المطارات وفي الأماكن العامة.

ههههه سائحكم يبحث عن الجنس بل معظم مشايخ وهابيتكم يذهبون لتايلند لممارسة اللواط مع الغلمان والصحف العالمية كشفت من خلال تقارير حول هذا الموضوع، يقول

، وهذه الجماعة الاخوان المسلمين التي تنشر الإرهاب في الدول العربية مدعومة مباشرة من قطر وتركيا، فهما تقدمان الملاذ الآمن لقيادات هذه الجماعة، وغيرها من جماعات الإسلام السياسي. ولم تتوقف تركيا يوماً عن مهاجمة الدولة المصرية، والسعي لضرب استقرار مصر بشتى السبل؛ ومصر هي عمق الدول العربية، وحليف استراتيجي للسعودية

ههههههههه ماحل بحركة الاخوان مالكم الخليجي وهبهم عن طريق الوهابي رشيد رضا هو الذي وهب حسن البنا، الاخوان توهبوا بسببكم اصبحوا ارهابيين قتله،

يقول

أمرٌ آخر، هو الديكتاتورية القمعية التي مارستها السلطة ضد أتباع الداعية فتح الله غولن، بعد ما سمي حينها «محاولة الانقلاب»، وهو شيخ إردوغان الذي دعمه طوال مسيرته، ثم انقلب عليه كما انقلب من قبل على معلمه نجم الدين أربكان.

ههههههه فتح الله غولن وهبتموه ودعمتم مشاريعه الخيرية بمليارات الدولارات لنشر الوهابية في الصومال وافريقيا، من اين المليارات التي ينفقها فتح الله غولن

زيارة وزير خارجية السعودي لقبرص محاولة للضغط على تركيا، مضاف ان النظام البدوي المتخلف السعودي يعلن صراحة لديه علاقات مع مكونات بدول عربية مهددة بالتقسيم بظل العقلية البدوية السعودية وبلا شك ان اردوغان قد وجهت له ضربات مميته من دول الخليج كان اخطرها محاولة الانقلاب الفاشلة والتي افشلها اردوغان بالوقت الضائع لذلك اردوغان

ستكون السنوات القليلة المقبلة صعبة على نظامه ، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، بعد الانقلاب اردوغان اعاد النظر في سوريا بعد ان كان داعم لتنظيمات الارهابية الوهابية كالقاعدة والنصرة و داعش ، وبات اردوغان اليوم يسعى اليوم ويتوسل في روسيا وأميركا لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا لتعيد إليها اللاجئين السوريين، ولتنفيذ جزء من مخططاته السابقه، في الختام دول الخليج وبالذات السعودية من البداية نشرت الوهابية والتكفير لدعم حروب امريكا الباردة والساخنة ضد السوفيت وضد الدول الممانعة للهيمنة والابتزاز ورغم ذلك رغم خدمات الدول الوهابية السخية لكن امريكا لم تتركهم بسلام الحلب الاكبر بإنتظارهم لدفع تعويضات ضحايا ١١ سبتمبر وبلا شك ثمن التعويض تكون سلب جميع ثروات السعودية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.