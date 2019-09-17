سيادة المطران عطا الله حنا : ” نقف اجلالا لشهداءنا الابرار الذين قتلوا وذبحوا في مجزرة صبرا وشاتيلا من قبل اولئك الذين تخلوا عن انسانيتهم وقيمهم “

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن 4000 شهيد وشهيدة حصيلة ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا التي ارتكبها مجرموا الحرب قبل 37 عاما وسط صمت عربي ودولي مخز.

تمر علينا الذكرى السنوية لمجزرة صبرا وشاتيلا المروعة مستذكرين هذا الكم الهائل من الشهداء وهذه الدماء البريئة التي اهرقت وسفكت في هذه الجريمة المروعة والتي تعتبر وصمة عار في جبين الانسانية .

لن ننسى مجزرة صبرا وشاتيلا ولن ننسى المجرمين الذين تلطخت اياديهم بدماء هؤلاء الابرياء الذين لا ناقة لهم ولا جمل سوى انهم لاجئون فلسطينيون منكوبون ومشردون فرض عليهم اللجوء اثر نكبة شعبنا الفلسطيني.

المجرم الحقيقي هو ليس فقط من اقترف هذه الجريمة وقتل هؤلاء الابرياء وذبحهم بدم بارد بل كذلك من غطوا على هذه الجريمة وتستروا عليها وحاولوا تغطيتها ، لا بل هنالك من تخلوا عن انسانيتهم واخلاقهم والذين يدافعون عن هذه الجريمة ويبررونها تحت مسميات شتى .

ان دماء شهداءنا في صبرا وشاتيلا كما وفي غيرها من الاماكن لن تذهب هدرا ومخطىء من يظن اننا سننسى هؤلاء الشهداء وسننسى المجرمين القتلة الذين تخلوا عن انسانيتهم وقيمهم .

ان هذه الجريمة المروعة التي ارتكبت قبل 37 عاما كان من المفترض ان تؤدي الى محاكمة المجرمين ومحاسبتهم ومساءلتهم ولكن هذا لم يحدث حتى اليوم.

نقول بأن هؤلاء الظالمين المجرمين الذين لم يحاكموا على الارض انما سيحاكمون في السماء فجريمتهم المروعة سيأتي اليوم الذي فيه يحاسبون ويسائلون عنها امام رب المجد والذي هو نصير لكل انسان مظلوم ومعذب في هذا العالم.

فإذا ما كان سياسيوا هذا العالم قد ظلموننا ويظلموننا في كل يوم فإن ثقتنا هي بالله وحده فهو نصير المظلومين والمعذبين .

شهداء صبرا وشاتيلا ليسوا ارقاما وذكرى هذه المجزرة المروعة هي ليست يوما للذكرى فحسب بل هي مناسبة لكي نقول بأن هذا الشعب الذي ظلم وما يزال يتعرض للمظالم يحق له بأن ينعم بالعودة وبالحرية واستعادة الحقوق السليبة .

في اسرائيل يحتفلون اليوم بديمقراطيتهم المزعومة وانتخاباتهم التي نتيجتها لا تعنينا على الاطلاق ، أما نحن فنستذكر دماء هؤلاء الشهداء الذين قتلوا ظلما وذبحوا بطريقة مروعة تدل على ان الفعلة بكافة مسمياتهم واوصافهم انما هم مجرموا حرب واذا لم يحاسبوا على الارض سوف يحاسبون في السماء امام الديان العادل الذي لا يحلل القتل والظلم والاستبداد وامتهان الكرامة الانسانية .

وقد جاءت كلمات سيادة المطران عطا الله حنا اليوم امام عدد من ممثلي وسائل الاعلام بمناسبة الذكرى السنوية لمجزرة صبرا وشاتيلا .