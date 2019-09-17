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شركة عالمية تضيف 3000 ميكاواط من الكهرباء الى العراق

اعلن رئيس مجلس ادارة شركة جنرال الكترك جون رايس عن اضافة 3000 ميكاواط من الطاقة الكهربائية الى العراق العام المقبل.

وقال رايس في بيان ان “الشركة في نقاشات مستمرة لدعم خارطة طريق وزارة الكهرباء ، من اجل امداد منظومة الطاقة الكهربائية العراقية، ولدينا تفاهم كبير مع الوزارة في هذا المجال يسهم في تعزيز الطاقة الكهربائية في العراق”.

واكد ان “لدى الشركة العديد من المشاريع في العراق، منها معنية بانتاج الطاقة واخرى في مجالي التوزيع ونقل الطاقة، وهذا الامر يسهم في زيادة انتاج الطاقة في العراق مستقبلا”.

واشار الى ان “شركة جنرال الكترك ستزود محطة بسماية بـاربعة توربينات غازية من طراز / 9 ـ f / بالاضافة إلى اربعة مولدات، من اجل اضافة 1500 ميكاواط الى المحطة ليصبح انتاجها بحدود 4500 ميكاواط، ولتكون اكبر محطة منتجة للطاقة في العراق”، لافتا الى انه “من المتوقع توظيف ما يصل إلى 1200 شخص لانشاء المرحلة الثالثة من محطة بسماية”.

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