عبدالمهدي يرفض استقالة وزير الصحة ويمنحه اجازة “حماية”

رفض رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي استقالة وزير الصحة علاء الدين العلوان.

وقدم وزير الصحة العراقي علاء الدين العلوان استقالته إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي؛ احتجاجا على الضغوط وحملة الابتزاز والتشهير التي يتعرض لها.

وحسب وزارة الصحة العراقية، قال العلوان -في رسالته إلى عبد المهدي- إنه تعرض لضغوط سياسية ممن تضرر من الإصلاح في الوزارة، كما تعرض لحملات تشهير في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية فقد بعث عبدالمهدي رسالة الى العلوان ردا على الاستقالة جاء فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزي وزير الصحة الدكتور علاء المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يؤسفني استلام كتاب استقالتكم فانت احد الرموز البارزين لهذه الوزارة، وانك قمت خلال فترة قصيرة بعمل مؤسساتي وبنيوي كبير نفتخر به جميعاً، وان استمرارك معنا امر ضروري لانجاز ما بدأته ولاستكمال المنهاج الذي تعاهدنا على تحقيقه. نعم، انني اعلم ان الصعوبات كبيرة، وان المخلصين الذين نذروا انفسهم لوطنهم ويتمسكون بمهنية قراراتهم واستقلالية سياسياتهم طالما يتعرضون لشتى انواع الضغوطات لانهم يتصدون لامور جدية واصلاحية يتضرر منها يقيناً من يصر على استمرار الفساد والدفاع عن مصالحه الخاصة.

عزيزي الدكتور.. تعلم جيداً انني لن اقبل استقالتك بهذه السهولة، واؤكد لك بأنني استلمت كما هائلا من الاتصالات التي تؤيد موقفي الرافض لها وتشجعني عليه. لكنني احتراماً لموقفك وتقديراً لظرفك قررت منحك اجازة ليس فقط للتفكير بل ايضاً لكي تعود الى عملك في ظروف تحميك من الاساءات والتجاوزات اللادستورية واللاقانونية واللااخلاقية لتستمر بتقديم خدماتك الى بلدنا الحبيب، العراق.

سنبقى على اتصال وتقبل مني كامل التقدير والاحترام.