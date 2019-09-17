عدنان حمد يحسم عودته للدوري الأردني

نفى ماجد البلعاوي وكيل أعمال المدرب عدنان حمد، أن يكون لدى الأخير النية للعودة لقيادة أحد الفرق الأردنية في الفترة المقبلة، نافيا بذلك ما تردد اليوم الإثنين في هذا الشأن.

وقال البلعاوي وكيل أعمال حمد في رده على استفسارات :”ما تردد غير صحيح على الإطلاق، وهي مجرد اجتهادات وشائعات”.

وأوضح “الجميع يعلم عشق حمد للأردن حيث درب منتخب النشامى وفرق كبيرة وجماهيرية بحجم الفيصلي والوحدات، لكنه في الوقت الحالي لا يفكر في العودة”.

وأضاف “حمد ينظر للأردن كبلد يعشقه ويستقر فيه، وقد يعود مستقبلًا للتدريب هناك”.

وأكمل البلعاوي “أعتقد أن تأخير انطلاق الموسم المحلي، أدى إلى نشر الشائعات بين المشجعين في ظل حالة الركود التي تشهدها كرة القدم الأردنية حالياً”.

وكان حمد قد درب الوحدات في آخر مهمة له في الأردن، قبل أن ينتقل للعمل كمحلل في إحدى القنوات الفضائية.انتهى