Posted on by

قبسات من الطفوفِ

قبسات من الطفوفِ

بقلم / مجاهد منعثر منشد

=======

فــــرط حبي لمعدومِ المثالِ باتَ انشغال

مولعٌ بالحسينِ في حِماه سارحُ الخيال

ساهرٌ بالي هــــائمٌ عاشقٌ ذاك الجمال

بت قـــريرَ العينِ بالنهج راجيَ النوال

سائراً داعياً بشهادة بعيدا عن الظلال

خطَّت أناملي سجاياه لـكلِّ غَيرِ مُـوالِ

طاهراً خصَّه بالإمــامـةِ ذو الجــــلال

حجة الإسلام إمام عصره بــلا جـدال

بـــذلَ النفسَ للهِ مستحيل لــــه مثال

قـــال: هيهات منا الذلة يــومَ النِّزالِ

قتله بنــو أمية عصبة من الأَنْـــذال

ألقى عليهـم الـحجج بديــع المقــال

فأجــابوا بالـرماح والسهام السؤال

قــاتلهـم وكــانَ على الله الاتكــــــال

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close