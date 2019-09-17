لؤلؤةٌ 00 في قلبِ لندن !( دار المعارف الحسينية) (1)

في سلسلة(2):قصائد من تحت الوسادة،سلسلة جداريات شعرية، سلسلة قصائد لكنها مقالات مفكرة00

بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(3) العراق

انا اكتب، إذن انا كلكامش( مقولة الشاهر) (4)

من فضل ربي مااقولُ واكتبُ** وبفضل ربي للعجائبِ أُندَبُ( بيت الشاهر)

قصيدتي حمالة الشعر القديم، ورافعة الشعر الجديد( مقولة الشاهر)

انا من غنيس، بيد أنهم لايفقهون( مقولة الشاهر

جمراتُها 00 ترمي الرياءْ فهي الصفا والأنبياءْ!

فمحمدٌ ص صلواتُها

ونجومُها أهلُ الكساءْ!

دون الحسينِ ع كتابُها

صدرٌ به كَتبتْ دماءْ!

ظلتْ تجودُ مآثرا

للأرضِ أمٌّ والسماءْ!

تسعى بزحفٍ للعلا

من عندِها أخذَ الرجاءْ!

لاحزبَ يسندُ ظهرَها

حزبُ الحسين ع هو العطاءْ!

شمِّرْ لتُحصي مسكَها

(مسكا) به جُنَّ البهاءْ

تمشي على ماءٍ إذا

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(1) كثتبت بمناسبة افتتاح المركز الحسيني في كربلاء المقدسة00 (2) السلسلة منهجيتي للوصول الى الكتابة الذهبية (3) تكرار لفظة الادباء، معيار يبحث عن العقلاء (4) للشاهر لائحة اقوال، وآراء ،وحكم، ومصطلحات ، وعناوين ، ومقالات، ونبوءات، وقصص قصيرة ، ومنشورات مدوية ، ينفرد بها عن غيره

شاءت عناوين الولاءْ

مهديةٌ لو فُسّرتْ

عَلويةٌ بالانتهاءْ

** **

جمراتُها

00

ترمي الرياءْ

وشعارُها (ياكربلاءْ)

قي الطفِ تحملُ سيفَها

فلها الخيولُ لها النداءْ

تبكي الحسين ع بعلمِها

العلمُ جيشٌ في الخفاءْ

المستضعفون ولاتُها

كانوا لها مثلَ الضياءْ

حتى بمهجرِها تفي

عنوانُها صار الوفاءْ

سرُّ الحسينِ ع وديعُها

من ألفِه حتى لياء!ْ

(دارُ المعارفِ) قطبُها

قطبُ المدارِ على الإباءْ

هذي صلاتُكَ موطني

عند المعارفِ في المساءْ ج

عند المعارفِ في الظهيـ

رةِ ، والصباحِ فكمْ تشاءْ؟!