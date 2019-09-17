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لجنة التراخيص تدعو ممثلي الاندية وتطالب ٣ اخرى باختيار ملاعب جديدة

لجنة التراخيص تدعو ممثلي الاندية وتطالب ٣ اخرى باختيار ملاعب جديدة
 دعت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم ممثلي تراخيص الاندية، المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، مراجعة اللجنة في الساعة ١٢ ظهرا يوم الأربعاء، الموافق 2019/9/18، لغرض الحصول على كتاب منح الرخصة من عدمها.
اعلن ذلك رئيس اللجنة، محمد العبودي في بيان حيث قال: ان “اللجنة دعت ممثلي التراخيص في الاندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز لغرض تسلم كتب الرخصة من عدمه.”
واضاف ان “اللجنة تدعو ايضا اندية، الكهرباء والحدود ونفط الوسط، لإيجاد ملاعب بديلة عوضا عن ملعب التاجي والملعب الثاني لملعب النجف الدولي، وذلك بسبب عدم حصولها على التقييم الفني المطلوب” .انتهى
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