مباحثات كوردية لبنانية بين مسرور بارزاني و”جنبلاط”

استقبل رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، الاثنين وفداً برلمانياً لبنانياً برئاسة رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي والقيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني تيمور جنبلاط.

ووجه جنبلاط في مستهل الاجتماع، تهنئة الى رئيس حكومة اقليم كوردستان بمناسبة بدء مهام تشكيلته الحكومية الجديدة في الاقليم، وأكد على اهمية العلاقات بين لبنان وإقليم كوردستان.

وتطرق الجانبان خلال الاجتماع، الى العلاقة التاريخية بين الشعب اللبناني عموماً وعائلة جنبلاط على وجه الخصوص، والشعب الكوردي.