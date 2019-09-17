مجلس النواب يقرّ قانوناً ويقرأ 7 مشاريع أبرزها إلغاء مكتب المفتشين العموميين

صوت مجلس النواب، أمس، على مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية، فضلا عن قراءة سبعة قوانين. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب،

في بيان إن الأخير “صوت على مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال والمقدم من لجنة التربية لغرض توفير المبالغ اللازمة لبناء المدارس ورياض الاطفال بغية مساهمة جميع شرائح المجتمع في توفير الموارد المالية المطلوبة لهذا الغرض”.

كما صوت مجلس النواب على رفض واعادة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 الى الحكومة بناء على توصيات لجنتي التربية والمالية .

واضافت الدائرة الاعلامية ان “المجلس انهى القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين والمقدم من لجنتي القانونية والنزاهة، بغية الترشيق الاداري ومنع الازدواجية في المهام ولغرض تسريع اجراءات مكافحة الفساد”.

من جانبه اشار ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي الى عدم “اعتراض الحكومة‏‏ على الغاء مكاتب المتفشين العموميين”. ‏ وتابع البيان ان “المجلس ارجأ قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والمقدم من لجنتي الاتصالات والاعلام ‏والخدمات والاعمار، فيما اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958) والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية”.

واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار، بهدف تسهيل المرور البري الدولي لمتعهدي النقل ووكلائهم من خلال حركة البضائع الخاضعة للأختام الكمركية بنظام بسيط وفعال من حيث التكلفة والحد من حالات التأخير على المعابر الحدودية ومرور حاويات الشحن والمركبات في التجارة الدولية، ولغرض الانضمام الى اتفاقية النقل البري لسنة 1975، بحسب بيان الدائرة الاعلامية. وعلى صعيد متصل “انهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية البحارة رقم (185) لسنة 2003 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين، بغية الاستعانة بالتقنيات الحديثة في اعداد وطباعة هويات البحارة التي تمنحها الدولة للبحارة لغرض مغادرة تلك الدولة والعودة اليها والاستعانة بالبرمجيات المتطورة وبالشبكة الدولية للاتصالات لحفظ البيانات والقيود والسجلات وفحص الهويات”.

كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين، بغية ضمان المنافسة العادلة وحفظ حقوق العمالة البحرية وحق البحار في العمل تحت ظروف لائقة وتغطي جميع جوانب عملهم وحياتهم على متن السفن ولغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006. فيما ارجأ المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك رقم(25) لسنة 1960 والمقدم من لجنتي المالية والنزاهة . واشارت الدائرة الاعلامية الى ان المجلس “انهى القراءة الاولى لمشروع قانون كلية القوة الجوية والمقدم من لجنة الامن والدفاع بسبب فصل قيادة طيران الجيش عن قيادة القوة الجوية وبغية اعداد وتهيئة ضباط طيارين وطوائف جوية وفنية اكفاء لقيادة طائرات القوة الجوية والعمل عليها، ولغرض اعادة النظر في المناهج الدراسية ورفع معدلات قبول الطلبة في الكلية بما يتناسب مع التطور الحاصل في معدات القوة الجوية”. واشارت الدائرة الاعلامية الى ان “المجلس باشر بقراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون الضمان الصحي والمقدم من لجنة الصحة والبيئة”.

وطالب ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي، مجلس النواب بـ”التريث في التصويت على القانون لحين وصول رأي الحكومة ووزارة الصحة بشأن القانون”، منوها إلى “أهميته لإسهامه في خدمة المواطن”.