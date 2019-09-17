مسرور بارزاني : نعمل على توفير أرضية ملائمة أكثر للاستثمار

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في أربيل ، اليوم الثلاثاء ، وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي فيرمافالي مورالي دهاران، وبحث الجانبان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

بيان لحكومة إقليم كوردستان، نقل عن الوزير الهندي، تأكيده ، على أهمية العلاقات بين إقليم كوردستان وبلاده ، قائلاً : “إن الجالية الهندية الكبيرة التي يحتضنها الإقليم تعيش بوئام”.

مبدياً استعداده لتشجيع مستثمري بلاده على القدوم الى إقليم كوردستان للاستثمار في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن “التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان تعمل بجد على توفير أرضية مناسبة وأكثر ملاءمةً للمستثمرين الاجانب بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في الإقليم”.

وأردف البيان، بالقول ان الجانبين شددا خلال الاجتماع ، على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إقليم كوردستان والهند.