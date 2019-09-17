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مسرور بارزاني يؤكد على “العدالة بصرف الإيرادات مناطق إقليم كوردستان”

ترأس رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الاثنين، اجتماعاً للجنة جمع الإيرادات المالية بحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، على أهمية أن تعمل الحكومة على تقليل الفارق بين الإيرادات والمصاريف وبما يخدم المصلحة العامة والمواطنين في الإقليم.
كما شدد على ضرورة مراعاة مبدأ العدالة عند صرف الإيرادات في مناطق إقليم كوردستان، وقال: “مهمتنا هي الدفاع عن حقوق المواطنين”.
وتم في الاجتماع، بحث مسألة جمع الإيرادات وتنظيم الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى تفعيل النظام المصرفي إقليم كوردستان.
وجدد رئيس حكومة إقليم كوردستان التأكيد على أن يحصل المواطنون على مادة النفط الأبيض قبل حلول فصل الشتاء.

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