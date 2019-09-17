مسرور بارزاني يستذكر مذبحة لمسيحيي كوردستان ويؤكد اهمية التعايش

أصدر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين رسالة في الذكرى الخمسين لمجزرة قرية صوريا التي اُرتكبت في مثل هذا اليوم قبل 50 عاماً.

وفيما يلي نص الرسالة:

ارتكب نظام البعث في ستينيات القرن الماضي، جريمة نكراء في قرية صوريا التابعة لمحافظة دهوك، وراح ضحية تلك المذبحة البشعة عشرات المواطنين المدنيين من اخوتنا المسيحيين، كلداناً وآشوريين وسرياناً.

وفي الوقت الذي نجدد فيه إدانتنا الشديدة لتلك المجزرة، فإننا نؤكد على أهمية ترسيخ مبادئ وقيم التعايش القومي والديني في اقليم كوردستان، سعياً لإحقاق العدالة والمساواة للمواطنين جميعاً.