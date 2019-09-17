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مفتش عام الثقافة: بقاء المفتشين العموميين ضرورة

مفتش عام الثقافة: بقاء المفتشين العموميين ضرورة
اعتبر المفتش العام لوزارة الثقافة علي حميد الشكري، الثلاثاء، بقاء مكاتب المفتشين العموميين ضرورة، مشيراً الى أن المكاتب لها انجازات سنوية.
وقال الشكري خلال حديثه لبرنامج “المناورة” الذي تبثه السومرية، إن “بقاء المفتشين العموميين ضرورة والوزير ليس عدواً للمفتش العام”.
وأضاف أن “مكتب المفتش العام لا يراقب العقود الوزير يطلب ملاحظات على العقد وهي غير ملزمة للوزير”، مؤكداً أن “المفتش العام مرتبط اداريا بالوزير وفنيا بهيئة النزاهة”.
ولفت الشكري الى أن “المكاتب لها انجازات سنوية ونحن لا نروج لها”.
وكان مجلس النواب انهى بجلسته التي عقدت الاثنين 16 ايلول 2019 القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين.
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