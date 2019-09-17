Posted on by

نائب يحذر سكان شمال البصرة: حياة آلاف المواطنين مهددة

قال النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي عقده داخل مجلس النواب ان المخلفات الحربية للنظام السابق تسببت بانتشار الأمراض البيئية والسرطانية.

واوضح ان “هناك مخاطر بيئية تهدد حياة المواطنين رغم الموافقات السابقة بإزالة هذه المخلفات الحربية الا انها لم تفعل وعليه طالبنا بادراج الموضوع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء القادمة “.

وأضاف “استحصلنا موافقة وزارة النفط على إزالة المخلفات الحربية وعلى المحافظة تحمل مسؤولياتها بإزالة هذه المخلفات”.

واشار الى أن “الأمراض البيئية والسرطانية الناجمة بسبب المخلفات الحربية تهدد حياة الاف من المواطنين لاسيما في مناطق شمال البصرة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close