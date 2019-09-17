نائب يحذر سكان شمال البصرة: حياة آلاف المواطنين مهددة

قال النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي عقده داخل مجلس النواب ان المخلفات الحربية للنظام السابق تسببت بانتشار الأمراض البيئية والسرطانية.

واوضح ان “هناك مخاطر بيئية تهدد حياة المواطنين رغم الموافقات السابقة بإزالة هذه المخلفات الحربية الا انها لم تفعل وعليه طالبنا بادراج الموضوع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء القادمة “.

وأضاف “استحصلنا موافقة وزارة النفط على إزالة المخلفات الحربية وعلى المحافظة تحمل مسؤولياتها بإزالة هذه المخلفات”.

واشار الى أن “الأمراض البيئية والسرطانية الناجمة بسبب المخلفات الحربية تهدد حياة الاف من المواطنين لاسيما في مناطق شمال البصرة”.