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نائب يكشف عن تحديد فئات مزدوجي الجنسية وجمع تواقيع لـ”ردع هروب الفاسدين” منهم

افاد النائب صباح الساعدي، الاثنين، بتقديم مقترح قانون مزدوجي الجنسية إلى رئاسة البرلمان.

وقال الساعدي خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب “تقدمت إلى رئاسة البرلمان بمقترح قانون مزدوجي الجنسية وحددنا الفئات بدء من الرئاسات الثلاث اضافة إلى القضاء الأعلى وصولا إلى رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني والسفراء والقناصل والمحافظين وأعضاء الحكومات المحلية”.

واضاف انه “بناء على هذا المقترح أما يتخلى هؤلاء عن جنسيتهم الثانية ، أو نحاسبهم، أو ترك الوظيفة”، مشيرا الى “احالة المقترح إلى القانونية النيابية بعد توقيع ٨١ نائباً لردع هروب الفاسدين من حاملي مزدوجي الجنسية إلى جهة أخرى”.

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