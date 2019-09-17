هيئة الحج والعمرة تعلن اقامة الملتقى الدولي 21 للسياحة العربية والعمرة في بغداد

يقام في العاصمة بغداد للسنة الثانية على التوالي الملتقى الدولي (21) للسياحة العربية والعمرة يومي الاحد والاثنين 22-23 ايلول الجاري.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في تصريح اليوم، انه” برعاية الهيئة العليا للحج والعمرة وبتنظيم من الشركة العربية الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات وبالتعاون مع شركة اسفار لتنظيم المعارض وادارتها يقام الملتقى الدولي (21) للسياحة العربية والعمرة على قاعة الامراء في نادي اليرموك يومي الاحد والاثنين 22-23 ايلول الحالي”.

واضاف ان” الملتقى يشارك به كبرى الشركات والفنادق السعودية والعربية العاملة في مجال السياحة للحج والعمرة “.

ودعا الكناني، شركات العمرة والمتعهدين الى المشاركة بالملتقى الذي يعتبر فرصة حقيقية في مجال السياحة الدينية وحضور كبرى الشركات التي تطمح لتلبية احتياجات المعتمرين العراقيين.