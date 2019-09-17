وزير الخارجية الامريكي يبلغ عبد المهدي بعدم ضلوع العراق بالهجوم على ارامكو

اعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يوم الاثنين ان الاخير تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو.

وذكر المكتب في بيان اليوم ان الجانبين تناولا خلال الاتصال “اللقاءات المرتقبة بين المسؤولين في البلدين ، كما جرى بحث الضربات الاخيرة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة ، وقيّم الطرفان موقفهما من الأزمة الراهنة واتفقا على التعاون في تبادل المعلومات” .

واردف البيان ان عبد المهدي “شدد على ان مهمة العراق هي الحفاظ على أمنه واستقراره وتجنب اية خطوة للتصعيد وعلى منع استخدام اراضيه ضد أية دولة مجاورة او شقيقة او صديقة ، وان العراق بسياسته يسعى للعب دور ايجابي لتفكيك الازمات والصراعات التي تعيشها المنطقة وإبعاد شبح الحرب عن العراق والمنطقة وابتعاده عن سياسة المحاور” .

من جهته أكد وزير الخارجية الامريكي ان المعلومات التي لديهم تؤكد بيان الحكومة العراقية في عدم استخدام اراضيها في تنفيذ هذا الهجوم، حسب البيان.

ونفى مجلس الوزراء العراقي يوم الاحد استخدام اراضي البلاد في مهاجمة منشآت نفطيّة سعوديّة بالطائرات المُسيّرة.

وأدى هجوم في السعودية إلى توقف خمسة بالمئة من إمدادات النفط العالمية مما تسبب في أكبر صعود لأسعار الخام منذ 1991، بعد أن ألقى مسؤولون أمريكيون باللوم على إيران وقال ترامب إن واشنطن مستعدة للرد.