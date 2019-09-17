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30 مليار دينار لمشاريع الطرق بكوردستان 10 منها لدهوك

اعلن وزير الاعمار والاسكان في حكومة اقليم كوردستان، الاثنين، انه زار مدينة دهوك من اجل الاطلاع على حالة الطرق والشوارع فيها، وتفقد سير عدد من المشاريع فيها.
وقال دانا عبد الكريم في تصريح صحفي ان من دواعي السرور ان حكومة اقليم كوردستان خصصت 30 مليار دينار لاصلاح وصيانة الطرق والشوارع، عادا ذلك خطوة ايجابية بهذا الصدد.
واضاف عبدالكريم ان من تلك الـ30 مليار دينار تم تخصيص 10 مليارات دينار لشوارع وطرق محافظة دهوك تحديدا، لافتا الى ان هذا المبلغ سيدخل في حيز تنفيذ صيانه واصلاح الطرق فيها اعتبارا من الاسبوع المقبل.
وبشأن الخطط للسنوات الاربع المقبلة قال وزير الاعمار والاسكان في حكومة الاقليم دانا عبد الكريم ان الوزارة سلمت خطتها لرئاسة مجلس الوزراء من اجل الموافقة عليها.
وبشأن الطريق الستراتيجي بين اربيل ودهوك اكد عبدالكريم ان هذه الطريق بلغ مراحل التنفيذ النهائية، مشددا على انه سيكتمل خلال وقت قصير.

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