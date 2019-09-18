إستثمار بغداد : مشروع تأهيل وتشغيل معمل الخياطة العسكرية .. واحدٌ من الإنجازات الداعمة للمنتج المحلي

يعد مشروع تأهيل وتشغيل معمل الخياطة العسكرية والمنفذ من قبل شركة تاج الوزير للتجارة العامة المحدودة والكائن في منطقة باب الشيخ واحداً من المشاريع الإستثمارية المهمة في القطاع الصناعي والذي تم إفتتاحه العام الماضي من قبل المهندس شاكر الزاملي رئيس هيئة إستثمار بغداد وعدد من القادة العسكريين حيث يعد المشروع إنجازا ًكبيراً يضاف الى سجل إنجازات الهيئة التي تهدف الى دعم صناعتنا الوطنية وتنشيط الحركة الإقتصادية للبلاد والنهوض بها لتنافس المنتج المستورد وتعيد الثقة بالمنتج المحلي من أجل دفع عجلة الإقتصاد نحو الأمام .

المشروع الذي كان متوقفاً عن العمل لمدة (16) عاماً يختص حالياً بالبدلات العسكرية واللوازم المتعلقة بها حيث يوفر كافة التجهيزات الخاصة بالعسكريين سيما إنتاجه للقيافة العسكرية رقم (1) المخصصة للمراسيم والمناسبات ، وتتألف بناية المعمل من طابقين خصص الطابق الأرضي فيها للخياطة ومكائن الخياطة والطابق الأول خاص بالفصال للبدلات العسكرية المواكبة لأحدث التصاميم ويتم توفيرها بأنسب الأسعار حيث يضم المعمل مكائن من مناشئ ألمانية وإيطالية وأميريكية ويابانية ، هذا و تصل طاقة المشروع الإنتاجية الى (2000) م من الأقمشة يومياً بواقع 6 خطوط للإنتاج إذ أنه قادر على سد حاجة المؤسسات المعنية لهذا النوع من البضائع التي تنافس المستورد بجودتها ونوعيتها مما يقلل إستيرادها من خارج البلاد كما ويسهم الى حد كبير في الحد من عشوائية بيعها فضلاً عن توفيره فرص عمل الى الكثير من الكفاءات والخبرات إذ أكدت إدارة المعمل بأن كوادرهم العاملة محلية 100% .