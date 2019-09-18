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البارزاني و صالح يؤكدان توطيد العلاقات بين أربيل وبغداد ومواصلة الحوار لحل المشاكل

أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، ورئيس جمهورية ، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، على “توطيد علاقات أربيل – بغداد ومواصلة الحوار لحل المشاكل على أساس الدستور”.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان بأن “برهم صالح، رئيس جمهورية العراق، ونيجيرفان البارزاني، رئيس إقليم كردستان، أكدا على توطيد علاقات أربيل – بغداد ومواصلة الحوار لحل المشاكل على أساس الدستور”.
وأوضح البيان: “في اجتماع جرى مساء اليوم، ١٧ أيلول ٢٠١٩، بأربيل بمشاركة هيئة رئاسة برلمان كردستان ونائبي رئيس إقليم كردستان، ورئيس الوزراء ووزير المالية ، وعدد من مسؤولي حكومة إقليم كردستان، جرى التباحث حول المسائل الهامة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وبصورة خاصة مسائل الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنة القادمة، والمادة ١٤٠ الدستورية، وصياغة القوانين، وتهديدات ومخاطر الإرهاب والتطرف”.
وتابع: “كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على وحدة صف الأطراف الكردستانية في العراق والقوى العراقية والعمل المشترك بينهم وتوحيد الكلمة فيما يتعلق بالقضايا المصيرية، والتقدم بعلاقات أربيل – بغداد”.
ووصل برهم صالح وفؤاد حسين، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أربيل في زيارة رسمية حيث تم استقبالهما في مطار أربيل الدولي من قبل رئيس
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