الحكومة العراقية ترسل وفدا الى سويسرا وترفض اعادة المهاجرين قسرا

أكد وكيل وزارة الهجرة العراقية، جاسم العطية يوم الثلاثاء رفض بلاده إعادة المهاجرين العراقيين من أوروبا وأمريكا قسرا، مشيرا إلى وجود تواصل مع عدد من الدول لوقف إجراءاتها.

وقال العطية في تصريح لقناة “روسيا اليوم” إنه “سيترأس بعد أيام وفدا حكوميا عراقيا إلى العاصمة السويسرية جنيف لبحث ملف المهاجرين العراقيين، بالإضافة إلى التأكد من هويات الأشخاص الذين لا يحملون أي أوراق ثبوتية ويدعون بأنهم من المواطنين العراقيين”.

وأضاف أن “الحكومة العراقية تشجع على إعادة المهاجرين العراقيين إلى العراق بشكل طوعي لا قسري، ونحاول أن نخفف من الإجراءات التي تتخذها بعض الدول بهذا الشأن”.

ويتحدث مهاجرون ولاجئون عراقيون في أوروبا وأمريكا عن وجود إجراءات تتخذ بحقهم لإعادتهم إلى العراق قسرا.