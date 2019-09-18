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الداخلية تعلن اعتقال متهم بخطف شخصين في بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن اعتقال متهم بخطف شخصين في بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان ان “مفرز الاستخبارات التابعة لحماية المرافق والشخصيات العاملة في وكالة المخابرات في وزارة الداخلية القت القبض على احد المتهمين شرق بغداد”.

واضاف انه “مطلوب وفقا لاحكام المادة 4 / الارهاب لاختطافه شخصين في وسط العاصمة”، مشيرا الى انه “تم القبض عليه بعد تلقي معلومات دقيقة و متابعة مستمرة لعدة ايام”.

وتابع انه “تم احالته الى السلطة القضائية لاكمال اوراق التحقيق الخاصة به”.
عمار طارق المحرر: عمار طارق

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