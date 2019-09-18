اللجنة الدولية لحقوق الانسان تؤازر المحامي الاسعد وتتطلع على مسار القضائى للتوقيفات

عقدت اللجنة القانونية للجنة الدولية لحقوق الانسان في لبنان اجتماعاً طارئاً سلم فيها المحاميان الأستاذان محمد رمضان و حسن عويدات مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمم المتحدة السفير الدكتور هيثم ابو سعيد مطالعة قانونية تتمحور حول موضوع العمالة والتجسس لمصلحة العدو الاسرائيلي التي انتهت الى وجوب توقيف أي عميل و مثوله أمام القضاء قبل البت بأي اعتراض، و ضرورة توقيفه أمام المحكمة العسكرية صاحبة الاختصاص كما حصل بعد أن تم الادعاء على العميل فاخوري و احالته أمام قاضي التحقيق العسكري وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه .

وفي ختام الاجتماع، اشادة اللجنة بعمل القضاء اللبناني لجهة حسن تطبيق القوانين اللبنانية وأثنى السفير ابو سعيد على الجهود الكبيرة لرئيس اللجنة القانونية لدى المحاكم الدولية المحامي الدكتور معن الاسعد لتقديمه ادعاء بحق العميل فاخوري ودعم كل المساعي القضائية التي يراها مناسبة في هذا الإطار والمشهود له العمل ضمن الأطر والقوانين المرعية الاجراء. وأشارة اللجنة بضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس النواب “وذلك لبحث موضوع تعديل القانون رقم 194 /2011 بإضافة أحكام تتعلق بتعليق مهل مرور الزمن على كافة جرائم العملاء وعدم التهاون بجرائم العملاء وتلك التي تنال من أمن الدولة” ووضع حد للاستغلال السياسي والإعلامي حول هذا الموضوع.