النائب رائد فهمي: اتفاقية خور عبد الله مجحفة ويجب اعادة النظر فيها

طالب النائب عن تحالف “سائرون” وسكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي بإعادة النظر في اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، وحل الاشكالات العالقة في شأنها، ضمن الدورين الدبلوماسي والقانوني، مؤكدا “ان هذه الاتفاقية مجحفة بحق العراق، لاسيما وأنها تجعل من العراق ساحة تبادل تجاري ليس اكثر”.

وقال فهمي في تصريحات صحفية، ان “موقف العراق في محاولة حل قضية خور عبد الله دبلوماسياً يأتي ضمن القوانين الدولية، ويعتمد على تثبيت مبدأ عدم العمل بالاتفاقية الا بعد موافقة الجانب العراقي “.

واوضح “ان اتفاقية خور عبد الله مطعون بها من العديد من النواب وتجري الدراسة عن الآثار والتطبيقات الناتجة عنها، وان هناك من يطالب بتصعيد الموقف اتجاهها”.

وشدد فهمي على “ان حل هذه القضية يجب ان يكون ضمن المعطيات الدبلوماسية في إطار العلاقات العراقية – الكويتية على أسس مبدأ تحسين هذه العلاقات وخلق جو مناسب لحوار دبلوماسي، لكي يتم التوصل الى اتفاقات تضمن حقوق ومصالح العراق سواء في الاراضي أو الموانئ مثل الفاو ومبارك.