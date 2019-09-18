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بارزاني يزيح الستار عن تمثال لغاندي في عاصمة اقليم كوردستان

ازاح رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء الستار عن تمثال للسياسي البارز والزعيم الروحي للهند المهاتما غاندي في مدينة اربيل عاصمة الاقليم.

وشيدت الحكومة المحلية في اربيل تمثالا لغاندي في متنزه “سامي عبد الرحمن” وسط المدينة، وحددت ذكرى ميلاد الزعيم الهندي الراحل موعدا لإزاحة الستار عنه.

وجرت مراسم ازاحة الستار بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي فيرمافالي مورالي دهاران وعدد من المسؤولين في حكومة الاقليم والحكومة المحلية لأربيل بينهم المحافظ فرست صوفي.

والقى مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة كوردستان سفين دزيي كلمة بهذه المناسبة اكد فيها على تعزيز العلاقات الثنائية بين الاقليم والهند.

وقال دزيي ان اقليم كوردستان يمثل نموذجا جميلا للتعايش بين المكونات والاديان والمذاهب.

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