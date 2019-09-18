برلماني يحذر من انخفاض “خطير” بنسبة السكان في اقليم كوردستان

افاد عضو برلمان اقليم كوردستان هيفدار احمد يوم الثلاثاء ان اعداد السكان في الاقليم بتناقص مستمر، فيما اتهم الحكومة الاتحادية بعدم احصاء قرابة نصف المليون شخص في الاقليم، حذر من تأثير انخفاض الولادات والتخصيب في كوردستان على وضع الاقليم السياسي.

وقال احمد في تقرير اعده بما يخص تعداد السكان في الاقليم قدمه للبرلمان انه “سنة بعد اخرى تعداد السكان في انخفاض مستمر في كوردستان، واذا تبقى الوضع على ما هو عليه سيؤثر هذا الامر سلبا على الاوضاع في الاقليم من الناحية السياسية على مستوى العراق وبما يخص الموازنات العامة”.

واضاف ان اعداد الولادات والتخصيب في الاقليم في تناقص، مشيرا الى ان نسبة التخصيب والتكاثر انخفضت بما معدله 2.2 % في اقليم كوردستان.

وتابع احمد ان نسبة التخصيب والتكاثر في المحافظات العراقية تفوق الاقليم بما معدله ستة اضعاف، منوها الى تأشير انخفاض بمعدل السكان وفق الاحصائيات من عام 2010 – 2018 في الاقليم مقارنة بباقي اجزاء العراق.

ولفت الى ان الحكومة الاتحادية اهملت تعداد قرابة نصف المليون شخص في الاقليم خلال السنوات السابقة، فيما عزا الانخفاض المستمر لتعداد السكان في الاقليم الى عدة عوامل منها الفقر والبطالة والعقم و وفيات الاطفال ممن تتراوح اعمارهم من سنة – خمس سنين، دعا الى عقد جلسة خاصة في برلمان الاقليم لبحث هذه هذه المسألة “الخطيرة”.