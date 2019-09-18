حلبجة تخفق في بيع لوحات تسجيل مركباتها 1-9

بعد ان جرى في مدينة حلبجة باقليم كوردستان، الاثنين، مزاد علني لبيع ارقام لوحات تسجيل مركبات محافظة حلبجة من 1- 9، الا ان ايا من هذه لم يتم بيعها وتم تأجيل المزاد لاسبوعين.

وارجع المشاركون في المزاد اسباب عدم شرائها ان الغلاء الكبير الذي لا يتوازى مع الوضع الحالي في الاقليم.

وجرى المزاد باشراف محافظ حلبجة ومديرية مرورها، الا ان اية لوحة لم تبع.

وقال نجم الدين محمود وهو صاحب شركة نيمو وقدم طلبا لشراء الرقم واحد في تصريح صحفي ان سبب عدم بيع اللوحات يعود لاسعارها الغالية.

من جهته قال ازاد توفيق المشرف على لجنة المزاد ان المزاد سيعاد خلال 15 يوما المقبلة، مطالبا الراغبين باشراء اكمال الاجراءات القانونية لكي يتمكنوا الحصول على اللوحة التي يريدونها.

بعد 5 سنوات من جعل حلبجة محافظة، عرضت ارقام لوحات تسجيل مركباتها من 1 الى 10 في مزاد علني لبيعها، وتم وضع سعر مليار دينار للرقم 1 ولم يكن هناك احد من المشاركين مستعدا لدفع 20% من المبلغ للتامينات بصك.

ويحق لكل فرد من اقليم كوردستان والعراق تقديم طلب بالمشاركة في المزاد من اجل الحصول على تلك اللوحات بشرط استكمال جميع الاجراءات القانونية التي حددتها وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان.