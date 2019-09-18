رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل اللجنة القانونية في مجلس النواب

بغداد / إعلام القضاء

استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في مكتبه اليوم الثلاثاء رئيس وأعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب. وذكر بيان رسمي لمجلس القضاء الأعلى أن “اللقاء ناقش سبل التعاون بين مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى لاسيما تشريع القوانين بصورة عامة وما يخص القضاء منها بصورة خاصة”.

ولفت إلى أن “أهم تلك التشريعات قانون العقوبات الجديد، والإسراع في تشريع قانون المحكمة الاتحادية لمعالجة حالة الفراغ الدستوري وبقدر تعلق الأمر بالقضاء الدستوري لعدم وجود نص في الدستور أو أي قانون نافذ حاليا يبين آلية تعيين رئيس وأعضاء المحكمة، وهي حالة شاذة لا تليق بالعراق كدولة ديمقراطية قائمة على أساس احترام الدستور والقانون”.

وأضاف البيان أن “اللقاء حضره السادة رئيسي جهاز الادعاء العام والإشراف القضائي”.