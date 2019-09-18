صبرا وشاتيلا المجزرة

كلمات : حازم عبد الله سلامة ” أبو المعتصم ”

صبرا وشاتيلا

لن ننسي المجزرة

دمنا مازال ينزف

ألف ألف طعنة في الخاصرة

*****

تمزقنا قذائف العدو

وتذبحنا نيران وحقد قوات عاهرة

ضمير الانسانية مات

وصمتت زعامات الثرثرة

*****

أشلاء أطفال ممزقة

وبطون بقروها حتي الحنجرة

ورائحة البارود والدم مازالت حاضرة

*****

وجدران المخيم حزينة

تبكي خائفة وحائرة

تتساءل … أعربٌ أنتم

أبشر أنتم … أم وحوش فاجرة

*****

رغم الجراح شاتيلا تقاوم

وصبرا مازالت صابرة

لن نقبل اعتذار ولن نغفر

ولن نسامح بدمائنا الطاهرة

*****

لن ننسي … صبرا وشاتيلا

جرح غائر لا يُمحي من الذاكرة

وكل قطرة دم فينا

تلعن القاتل وستبقي ثائرة

*****

hazemslama@gmail.com

18-9-2019

—

تقبلوا تحياتي /

الكاتب والاعلامي / حازم سلامة ” أبو المعتصم “