بسم الله الرحمن الرحيم
صبرا وشاتيلا المجزرة
كلمات : حازم عبد الله سلامة ” أبو المعتصم ”
صبرا وشاتيلا
لن ننسي المجزرة
دمنا مازال ينزف
ألف ألف طعنة في الخاصرة
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تمزقنا قذائف العدو
وتذبحنا نيران وحقد قوات عاهرة
ضمير الانسانية مات
وصمتت زعامات الثرثرة
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أشلاء أطفال ممزقة
وبطون بقروها حتي الحنجرة
ورائحة البارود والدم مازالت حاضرة
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وجدران المخيم حزينة
تبكي خائفة وحائرة
تتساءل … أعربٌ أنتم
أبشر أنتم … أم وحوش فاجرة
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رغم الجراح شاتيلا تقاوم
وصبرا مازالت صابرة
لن نقبل اعتذار ولن نغفر
ولن نسامح بدمائنا الطاهرة
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لن ننسي … صبرا وشاتيلا
جرح غائر لا يُمحي من الذاكرة
وكل قطرة دم فينا
تلعن القاتل وستبقي ثائرة
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hazemslama@gmail.com
18-9-2019
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تقبلوا تحياتي /
الكاتب والاعلامي / حازم سلامة ” أبو المعتصم “